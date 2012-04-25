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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Cибирь
Мордовия - Cибирь: обзор матча 25 апреля 2012
Мордовия
25.04.2012, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, группа A, 48 тур
0 : 2
Завершен
Cибирь
16'
И. Нагибин
53'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Cибирь
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Д. Скороходов
Замена
Т. Лазарович
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
Д. Акимов
Замена
А. Пазин
️️️️
В. Пономарев
Замена
Д. Акимов
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
Т. Чижек
️️️️
М. Бркляча
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Горбанец
Замена
С. Кузнецов
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
И. Климов
ГОЛ! 0:2!
И. Нагибин
Пас отдал
Н. Валентич
Желтая карточка
М. Бркляча
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Нагибин
Пас отдал
Д. Скороходов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-3-1-2
1
Юрченко
87
Симчевич
3
Мулдаров
19
Пономарев
19
Осипов
31
Рогов
30
Асеведо
40
Кулешов
32
Горбанец
23
Мухаметшин
8
Панченко
4-5-1
22
Цыган
3
Валентич
5
Головатенко
80
Климов
33
Шпичич
4
Астафьев
9
Нагибин
8
Макаренко
99
Житнев
32
Скороходов
93
Бркляча
19
Пономарев
11
Пазин
11
Пазин
19
Пономарев
8
Панченко
10
Кузнецов
10
Кузнецов
8
Панченко
32
Горбанец
10
Минченков
10
Минченков
32
Горбанец
31
Рогов
27
Лазарович
27
Лазарович
31
Рогов
93
Бркляча
22
Чижек
22
Чижек
93
Бркляча
32
Скороходов
34
Сабитов
34
Сабитов
32
Скороходов
9
Нагибин
98
Акимов
98
Акимов
9
Нагибин
Остались в запасе
Мордовия
Cибирь
16
Александр Агапов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Cибирь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
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2022.08.26 21:09
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