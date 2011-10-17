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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Урал
Cибирь - Урал: обзор матча 17 октября 2011
Cибирь
17.10.2011, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Урал
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Т. Чижек
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Е. Ятченко
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Данцев
Желтая карточка
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
4-5-1
22
Цыган
3
Валентич
80
Климов
17
Бухряков
4
Чичерин
32
Скороходов
22
Чижек
5
Шумуликоски
8
Макаренко
4
Астафьев
98
Акимов
3-3-2-1
25
Нигматуллин
7
Данцев
15
Новиков
58
Ойеволе
97
Ятченко
25
Бочков
34
Кацалапов
14
Семакин
58
Рашевский
81
Сикимич
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
22
Чижек
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
22
Чижек
97
Ятченко
10
Лунгу
10
Лунгу
97
Ятченко
Остались в запасе
Cибирь
Урал
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Cибирь - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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