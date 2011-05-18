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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 18 мая 2011
Cибирь
18.05.2011, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
31'
М. Астафьев
36'
Д. Акимов
17'
И. Бырлов
51'
М. Трусевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Д. Кудинов
Замена
Д. Скороходов
️️️️
М. Астафьев
Желтая карточка
Д. Акимов
Желтая карточка
И. Недорезов
Замена
Р. Каньяс
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
М. Мысин
️️️️
А. Яркин
Замена
В. Галиулин
️️️️
Р. Халиуллин
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Бырлов
ГОЛ! 2:2!
М. Трусевич
Замена
Е. Луценко
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Киселев
️️️️
К. Кочубей
ГОЛ! 2:1!
Д. Акимов
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Бырлов
Желтая карточка
С. Нестеренко
Желтая карточка
Н. Валентич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Cибирь
32
Денис Скороходов
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
18
Александр Нечаев
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
41
Горин
4
Халиуллин
80
Климов
5
Головатенко
3
Валентич
22
Чижек
5
Шумуликоски
4
Астафьев
8
Кармазиненко
98
Акимов
3-2-4-1
40
Козорез
5
Кудинов
5
Нестеренко
13
Семенов
2
Недорезов
10
Никифоров
7
Бырлов
30
Трусевич
27
Мурнин
8
Кочубей
22
Яркин
4
Астафьев
32
Скороходов
32
Скороходов
4
Астафьев
4
Халиуллин
21
Галиулин
21
Галиулин
4
Халиуллин
5
Шумуликоски
88
Каньяс
88
Каньяс
5
Шумуликоски
8
Кармазиненко
7
Беляев
7
Беляев
8
Кармазиненко
7
Бырлов
18
Нечаев
18
Нечаев
7
Бырлов
22
Яркин
22
Мысин
22
Мысин
22
Яркин
8
Кочубей
18
Киселев
18
Киселев
8
Кочубей
10
Никифоров
48
Луценко
48
Луценко
10
Никифоров
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Игорь Протасов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Протасов
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Сергеев
(Благовещенск)
Стадион:
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