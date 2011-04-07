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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 07 апреля 2011
Cибирь
07.04.2011, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
15'
Д. Акимов
42'
Д. Акимов (П)
48'
Д. Акимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
Желтая карточка
Р. Каньяс
Желтая карточка
Е. Крыштафович
Замена
Л. Зуев
️️️️
Д. Акимов
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Резников
Замена
А. Дегтярев
️️️️
В. Кармазиненко
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Пенальти не реализован!
И. Завалий
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Р. Беляев
Замена
Р. Каньяс
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Романович
ГОЛ! 3:0!
Д. Акимов
Замена
И. Завалий
️️️️
В. Магомедов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Акимов
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
С. Терехов
Желтая карточка
В. Кармазиненко
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
15'
Желтая карточка
М. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
4-3-3
22
Цыган
5
Головатенко
41
Горин
4
Выходил
4
Чичерин
22
Чижек
5
Шумуликоски
4
Астафьев
7
Беляев
98
Акимов
8
Кармазиненко
2-5-1-2
1
Колинько
85
Попов
32
Терехов
28
Мамаев
13
Магомедов
78
Кантонистов
35
Романович
4
Майкич
6
Резников
85
Голубов
93
Роденков
7
Беляев
32
Скороходов
32
Скороходов
7
Беляев
22
Чижек
88
Каньяс
88
Каньяс
22
Чижек
98
Акимов
23
Зуев
23
Зуев
98
Акимов
8
Кармазиненко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
8
Кармазиненко
13
Магомедов
17
Завалий
17
Завалий
13
Магомедов
32
Терехов
5
Крыштафович
5
Крыштафович
32
Терехов
6
Резников
89
Стоцкий
89
Стоцкий
6
Резников
85
Голубов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
85
Голубов
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
18
Петр Вашек
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Остались в запасе
18
Максим Рафальскис
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Cибирь - Балтика
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Спартак
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