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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Cибирь
Мордовия - Cибирь: обзор матча 01 сентября 2011
Мордовия
01.09.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
51'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Cибирь
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
+3
Замена
М. Жестков
️️️️
М. Рогов
Замена
А. Дутов
️️️️
К. Панченко
Замена
М. Житнев
️️️️
Т. Чижек
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Макаренко
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Макаренко
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
В. Хатаженков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-1-3-2
16
Агапов
87
Симчевич
19
Осипов
4
Степанец
3
Мулдаров
11
Пазин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
4-5-1
22
Цыган
3
Валентич
80
Климов
4
Выходил
7
Хатаженков
4
Астафьев
32
Скороходов
8
Макаренко
15
Зюзин
22
Чижек
98
Акимов
8
Панченко
66
Дутов
66
Дутов
8
Панченко
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
31
Рогов
71
Жестков
71
Жестков
31
Рогов
32
Скороходов
21
Галиулин
21
Галиулин
32
Скороходов
22
Чижек
99
Житнев
99
Житнев
22
Чижек
8
Макаренко
52
Зиновьев
52
Зиновьев
8
Макаренко
Остались в запасе
Мордовия
Cибирь
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Cибирь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
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2022.08.26 21:09
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