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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Химки
Cибирь - Химки: обзор матча 07 ноября 2011
Cибирь
07.11.2011, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 1
Завершен
Химки
24'
А. Дегтярев
59'
Д. Скороходов
67'
Н. Тюнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Химки
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Дегтярев
+1
Замена
И. Нагибин
️️️️
Д. Акимов
Замена
Д. Белоцерковский
️️️️
В. Романенко
Замена
Рикардо
️️️️
А. Алексанян
ГОЛ! 2:1!
Н. Тюнин
ГОЛ! 2:0!
Д. Скороходов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Р. Мавлетдинов
Замена
О. Клява
️️️️
И. Шестаков
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
Желтая карточка
А. Воронкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
22
Томаш Чижек
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
39
Рикардо
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
80
Климов
17
Бухряков
3
Валентич
32
Скороходов
8
Макаренко
15
Зюзин
4
Астафьев
11
Дегтярев
98
Акимов
3-2-2-2-1
21
Березовский
24
Мирошниченко
19
Алексанян
88
Наваловский
12
Ефимов
6
Шумейко
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
77
Романенко
22
Шестаков
9
Мамтов
98
Акимов
9
Нагибин
9
Нагибин
98
Акимов
11
Дегтярев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
11
Дегтярев
77
Романенко
29
Белоцерковский
29
Белоцерковский
77
Романенко
22
Шестаков
35
Клява
35
Клява
22
Шестаков
19
Алексанян
39
Рикардо
39
Рикардо
19
Алексанян
14
Мавлетдинов
4
Тюнин
4
Тюнин
14
Мавлетдинов
Остались в запасе
Cибирь
Химки
18
Петр Вашек
ВР
22
Томаш Чижек
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
22
Томаш Чижек
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
Статистика матча Cибирь - Химки
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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