Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Мордовия
Cибирь - Мордовия: обзор матча 28 апреля 2011
Cибирь
28.04.2011, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
28'
Д. Акимов (П)
58'
М. Астафьев
75'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Мордовия
Замена
И. Нагибин
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Г. Микадзе
Пенальти не реализован!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
П. Дорохин
️️️️
Э. Танделов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Рогов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Дегтярев
ГОЛ! 2:0!
М. Астафьев
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Рыжов
Желтая карточка
Д. Скороходов
Желтая карточка
Э. Танделов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Акимов
Желтая карточка
А. Мулдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
3
Валентич
17
Бухряков
4
Чичерин
32
Скороходов
5
Шумуликоски
88
Каньяс
4
Астафьев
98
Акимов
11
Дегтярев
3-5-1
25
Нигматуллин
8
Микадзе
3
Мулдаров
87
Симчевич
17
Танделов
63
Рыжов
40
Кулешов
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
32
Скороходов
8
Сысуев
8
Сысуев
32
Скороходов
Сысуев
9
Нагибин
9
Нагибин
Сысуев
11
Дегтярев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
11
Дегтярев
8
Микадзе
3
Зайцев
3
Зайцев
8
Микадзе
31
Рогов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
31
Рогов
17
Танделов
21
Дорохин
21
Дорохин
17
Танделов
63
Рыжов
8
Панченко
8
Панченко
63
Рыжов
Остались в запасе
Cибирь
Мордовия
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
39
Евгений Фролов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Cибирь - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Мордовия
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+