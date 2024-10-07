Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ахмед Муса
Новости
Ахмед Муса - новости
Завершил карьеру
14 октября 1992 (33)
#7 | Нападающий
170 см | 62 кг
Нигерия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
5 февраля
1
Муса вернулся в родной клуб спустя 14 лет
2024.10.07 14:59
1
Клуб Роналду получил трансферный бан из-за экс-игрока ЦСКА
2023.07.13 08:30
2
«В клубе знают, как с нами связаться»: агент Мусы – о возвращении в ЦСКА
2023.05.18 11:46
Окоча: «Своим примером Муса показал, что все африканские футболисты могут ехать в Россию»
2023.02.13 13:20
Кудус – второй самый молодой африканец, оформивший дубль в матче ЧМ
2022.11.28 19:33
Фото
Экс-форвард ЦСКА Муса перешел в турецкий клуб
2022.09.03 08:44
Муса: «Мне важно поехать в Катар. Это может быть мой последний чемпионат мира»
2022.03.28 16:02
Эджуке и Муса – в составе Нигерии на Кубок Африки
2021.12.25 19:44
5
Муса – рекордсмен сборной Нигерии по количеству матчей
2021.11.14 13:49
2
Фото
Экс-форвард ЦСКА Муса стал игроком «Карагюмрюка»
2021.07.22 20:25
2
Фото
Муса перешел в нигерийский «Кано Пилларс». Летом он мог вернуться в ЦСКА
2021.04.14 12:52
6
Фото
Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10
2021.04.13 11:24
1
Эллардайс подтвердил отказ «Вест Бромвича» от подписания Мусы
2021.02.13 10:52
1
Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»
2021.01.26 20:44
9
Daily Mail: «Вест Бромвич» близок к подписанию Мусы
2021.01.24 11:06
1
Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»
2020.12.05 09:51
2
Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально
2020.12.04 12:18
13
Агент Мусы: «Заинтересован ли ЦСКА? Не могу комментировать, так как еще ведем переговоры с «Галатасараем»
2020.12.01 14:45
Own Goal Nigeria: Муса подпишет с ЦСКА контракт по схеме «2+1»
2020.12.01 13:33
26
Муса не намерен подписывать контракт с «Шеффилд Юнайтед»
2020.11.26 21:47
1
Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате
2020.11.23 18:36
15
Mondo: Муса близок к переходу в «Црвену Звезду»
2020.11.19 20:48
Муса не договорился с «Рубином»
2020.11.12 20:50
4
Агент Сафонов: «Интуиция и нюансы подсказывают, что Муса может перейти в «Рубин»
2020.11.12 15:41
2
Агент Мусы – о ЦСКА: «Контакт был, но решение еще не принято»
2020.11.12 08:55
8
Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем
2020.11.10 18:34
24
Видео
Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»
2020.10.26 09:47
5
Муса: «В школе был одним из лучших вратарей. Не знаю, что побудило меня играть в поле»
2020.05.31 11:08
7
Муса: «Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды сказал себе, что больше так не могу и должен вернуться в Нигерию»
2020.05.31 09:40
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+