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Mondo: Муса близок к переходу в «Црвену Звезду»

19 ноября 2020, 20:48

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Сербии.

Не исключено, что зимой 28-летний футболист подпишет контракт с «Црвеной Звездой», пишет Mondo.

  • Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
  • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
  • Около недели назад форвард вел переговоры с «Рубином», но договориться сторонам не удалось.

Источник: Mondo

Сербское СМИ. Посещаемость сайта - около двух миллионов просмотров в день. На твиттер, фейсбук и инстаграм суммарно подписаны порядка 300 тысяч человек.

Европа Црвена Звезда Муса Ахмед
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