Mondo: Муса близок к переходу в «Црвену Звезду»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Сербии.
Не исключено, что зимой 28-летний футболист подпишет контракт с «Црвеной Звездой», пишет Mondo.
- Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- Около недели назад форвард вел переговоры с «Рубином», но договориться сторонам не удалось.
Источник: Mondo
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