Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Mondo: Муса близок к переходу в «Црвену Звезду»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Сербии.

    Не исключено, что зимой 28-летний футболист подпишет контракт с «Црвеной Звездой», пишет Mondo.

    • Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • Около недели назад форвард вел переговоры с «Рубином», но договориться сторонам не удалось.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mondo

    Сербское СМИ. Посещаемость сайта - около двух миллионов просмотров в день. На твиттер, фейсбук и инстаграм суммарно подписаны порядка 300 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80633
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru