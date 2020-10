Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»

«Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.

«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

Thank you Nigerian falcon,wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx