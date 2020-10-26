Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»

«Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.
«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба в твиттере.
- «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
- В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
- С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.
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Источник: Официальный твиттер «Ан-Насра»