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    Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»

    «Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.

    «Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

    • «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
    • В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
    • С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ан-Насра»

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      Рейтинг: +119

      Эмом 53 минуты назад

      перейдет в рубин

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