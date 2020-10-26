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Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»

26 октября 2020, 09:47
5

«Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.

«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

  • «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
  • В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
  • С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Ан-Насра»
Азия Муса Ахмед
Комментарии (5)
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Эмом
1603696106
перейдет в рубин
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Из Твери Леха
1603713385
Я думал ему уже 40 (как и Думбие за 50), а ему оказывается 28.
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general.lizyukov
1603715796
В "Рубин", к бате? ))))
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zigbert
1603806790
Может вернется в РПЛ? Наверняка еще не растерял свой талант.
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