Экс-форвард ЦСКА Муса покинул «Ан-Наср»

«Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.

«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба в твиттере.

«Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.

В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.

С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.