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    Муса не намерен подписывать контракт с «Шеффилд Юнайтед»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Шеффилд Юнайтед».

    «Не знаю, откуда взялась информация о моем возможном переходе в «Шеффилд Юнайтед». Я не обращаю внимания на слухи и сплетни.

    При всем уважении к этому клубу, я покинул Саудовскую Аравию, чтобы продолжить карьеру на топ-уровне в Европе. Такова моя цель», – сказал нигериец.

    • Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • По информации Mondo, африканец может перейти в «Црвену Звезду».

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    Источник: BBC

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