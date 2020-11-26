Муса не намерен подписывать контракт с «Шеффилд Юнайтед»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Шеффилд Юнайтед».

«Не знаю, откуда взялась информация о моем возможном переходе в «Шеффилд Юнайтед». Я не обращаю внимания на слухи и сплетни.

При всем уважении к этому клубу, я покинул Саудовскую Аравию, чтобы продолжить карьеру на топ-уровне в Европе. Такова моя цель», – сказал нигериец.