Муса не намерен подписывать контракт с «Шеффилд Юнайтед»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Шеффилд Юнайтед».
«Не знаю, откуда взялась информация о моем возможном переходе в «Шеффилд Юнайтед». Я не обращаю внимания на слухи и сплетни.
При всем уважении к этому клубу, я покинул Саудовскую Аравию, чтобы продолжить карьеру на топ-уровне в Европе. Такова моя цель», – сказал нигериец.
- Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- По информации Mondo, африканец может перейти в «Црвену Звезду».
Источник: BBC