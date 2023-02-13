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    Окоча: «Своим примером Муса показал, что все африканские футболисты могут ехать в Россию»

    Экс-игрок «ПСЖ» Джей-Джей Окоча отметил вклад бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Муса в налаживание трансферных путей из Африки в Россию.

    «Ахмед Муса является не только отличным футболистом, но и амбасадором Африки.

    Он помогает многим африканским странам, а в России он всем запомнился своей хорошей скоростью и голами.

    Своим примером Муса показывает, что не только нигерийские, но и все африканские футболисты могут ехать играть в Россию», – сказал Окоча.

    • 30-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • На счету нигерийца 61 гол и 33 ассиста в 184 матчах.

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    Источник: Sport24

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