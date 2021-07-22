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    Экс-форвард ЦСКА Муса стал игроком «Карагюмрюка»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.

    28-летний футболист перешел из «Кано Пилларс» в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.

    По информации журналиста Николо Скиры, контракт нигерийца с новым клубом рассчитан до 2023 года.

    • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • Форвард забил 61 гол в 184 играх в составе московской команды.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: Инстаграм «Карагюмрюка»

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    22.07.2021 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1116

      vmonomah17 3 часа назад

      Муса бы коням пригодился, но они зарплату ему не потянут

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