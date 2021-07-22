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Экс-форвард ЦСКА Муса стал игроком «Карагюмрюка»

22 июля 2021, 20:25
2

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.

28-летний футболист перешел из «Кано Пилларс» в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.

По информации журналиста Николо Скиры, контракт нигерийца с новым клубом рассчитан до 2023 года.

  • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
  • Форвард забил 61 гол в 184 играх в составе московской команды.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Карагюмрюка»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Муса Ахмед
Комментарии (2)
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vmonomah17
1626984680
Муса бы коням пригодился, но они зарплату ему не потянут
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zigbert
1627026325
Пользы для ЦСКА принес немало, хотя и своевольный.
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