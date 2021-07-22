Экс-форвард ЦСКА Муса стал игроком «Карагюмрюка»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.

28-летний футболист перешел из «Кано Пилларс» в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.

По информации журналиста Николо Скиры, контракт нигерийца с новым клубом рассчитан до 2023 года.