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  • Агент Сафонов: «Интуиция и нюансы подсказывают, что Муса может перейти в «Рубин»

Агент Сафонов: «Интуиция и нюансы подсказывают, что Муса может перейти в «Рубин»

12 ноября 2020, 15:41
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусы в Российскую Премьер-лигу.

«Почему «Рубин»? Такие разговоры ходят в футбольном мире. Муса работал со Слуцким, им комфортно сотрудничать, а у казанцев по большому счету эта позиция проблемная. Ожидалось, что будет больше забивать Игнатьев, а Хвича, полагаю, должен больше играть в подыгрыше. Наконечника команде не хватает, а Муса – свободный агент.

Не хочу быть инсайдером, контракта не видел, но интуиция и нюансы подсказывают, что это может быть «Рубин». Есть еще, например, фактор того, что Муса приходил в ЦСКА при спортивном директоре Яровинском, который на данный момент работает в Казани», – сказал Сафонов.

  • По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб ЦСКА недоволен Адольфо Гайчем, поэтому клуб вступил в переговоры с Мусой.
  • 28-летний форвард выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
  • Сейчас африканец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Муса Ахмед
Комментарии (2)
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CSKA57
1605189444
Да, может перейти и в Рубин к Слуцкому... А может и в ЦСКА для участия в еврокубках.
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