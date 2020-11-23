Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате

Нападающий Ахмед Муса мог перейти в ЦСКА, но не договорился с армейцами из-за требований по зарплате.

По информации Metaratings, Муса был заинтересован в возвращении в ЦСКА, но московский клуб не рассматривал нападающего в качестве приоритетного варианта.

Ранее Муса не смог договориться с «Рубином».