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    Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате

    Нападающий Ахмед Муса мог перейти в ЦСКА, но не договорился с армейцами из-за требований по зарплате.

    По информации Metaratings, Муса был заинтересован в возвращении в ЦСКА, но московский клуб не рассматривал нападающего в качестве приоритетного варианта.

    Ранее Муса не смог договориться с «Рубином».

    • Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Агент форварда Тони Харрис подтвердил, что его клиент обсуждал возможное возвращение в ЦСКА.
    • Муса выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9246

      paracetamol 4 минуты назад

      Дэнэг нэт, все на судэй пошли, сказали в конюшне.

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      Рейтинг: +1884

      river31 5 минут назад

      Жаль, армейцы тебя не плохо подняли. Но хозяин барин.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18969

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Кривая отмазка. Вспомнил "любезную беседу" с Гончаренко на лавке.

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      Рейтинг: +1854

      ALEX ML 19 минут назад

      Иди нах Максимка. Если бы не ЦСКА скакал бы по пальмам до сих пор

      0
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      Рейтинг: +20

      Ломовка 25 минут назад

      Наверно зарплату затребовал такую же, как в свой расцвет карьеры.

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