Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате

Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате

23 ноября 2020, 18:36
15

Нападающий Ахмед Муса мог перейти в ЦСКА, но не договорился с армейцами из-за требований по зарплате.

По информации Metaratings, Муса был заинтересован в возвращении в ЦСКА, но московский клуб не рассматривал нападающего в качестве приоритетного варианта.

Ранее Муса не смог договориться с «Рубином».

  • Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
  • Агент форварда Тони Харрис подтвердил, что его клиент обсуждал возможное возвращение в ЦСКА.
  • Муса выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ломовка
1606146120
Наверно зарплату затребовал такую же, как в свой расцвет карьеры.
Ответить
ALEX ML
1606146493
Иди нах Максимка. Если бы не ЦСКА скакал бы по пальмам до сих пор
Ответить
DOCTOR PENALTY
1606146728
Кривая отмазка. Вспомнил "любезную беседу" с Гончаренко на лавке.
Ответить
river31
1606147320
Жаль, армейцы тебя не плохо подняли. Но хозяин барин.
Ответить
paracetamol
1606147415
Дэнэг нэт, все на судэй пошли, сказали в конюшне.
Ответить
Niko
1606149619
Кому чего, может где-то дадут и больше денег. Но сейчас его зп должна быть на уровне имеющихся форвардов, не больше.
Ответить
andjelagulo
1606157663
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт -------- https://sc.link/N0K
Ответить
zarsm
1606164577
та кому ты нужен с такими запросами
Ответить
vladimir-7
1606203095
Если это сообщение из старых разговоров, то на это не стоит обращать внимания, а если это результат свежих переговоров, то может быть Р.Бабаев расскажет о том, почему у Мусы не получилось договориться с ЦСКА.
Ответить
zigbert
1606212500
Игрок то хороший но знает себе цену.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+