Metaratings: Муса отказался переходить в ЦСКА из-за недостаточных условий по зарплате

Нападающий Ахмед Муса мог перейти в ЦСКА, но не договорился с армейцами из-за требований по зарплате.
По информации Metaratings, Муса был заинтересован в возвращении в ЦСКА, но московский клуб не рассматривал нападающего в качестве приоритетного варианта.
Ранее Муса не смог договориться с «Рубином».
- Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Агент форварда Тони Харрис подтвердил, что его клиент обсуждал возможное возвращение в ЦСКА.
- Муса выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
Источник: Metaratings