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Ахмед Муса
Статистика
Ахмед Муса - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1992 (33)
#7 | Нападающий
170 см | 62 кг
Нигерия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Кубок африканских наций 2019
Чемпионат мира 2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Англии 2016
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Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 1
11.12.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 1
04.12.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
0 : 0
30.09.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 1
23.09.2023
Сивасспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
1 : 3
18.09.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
1' - 64'
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