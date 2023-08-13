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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Самсунспор
Сивасспор - Самсунспор: обзор матча 13 августа 2023
Сивасспор
13.08.2023, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Самсунспор
11'
К. Н'Жи
78'
Р. ван Дронгелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Самсунспор
Желтая карточка
С. Камара
90'
+8
Замена
А. Пармак
️️️️
Х. Арслан
90'
86'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
О. Нтчам
78'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Дронгелен
Пас отдал
С. Айдогду
76'
Замена
С. Айдогду
️️️️
М. Фофана
76'
Замена
M. Ali Özbaskıcı
️️️️
Т. Антальялы
Замена
Э. Гекай
️️️️
К. Н'Жи
76'
Замена
К. Кейта
️️️️
С. Саис
75'
69'
Замена
D. Tanque
️️️️
М. Бола
Замена
Ж. Родригес
️️️️
А. Муса
64'
46'
Замена
G. Laura
️️️️
М. Муандилмаджи
45'
Желтая карточка
М. Фофана
ГОЛ! 1:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
С. Саис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
4-2-2-1
35
Вурал
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
23
Окюмюш
37
Арслан
17
Бассан
7
Муса
9
Н'Жи
14
Саис
3-3-1-2
1
Кочук
55
ван Дронгелен
5
7
Фофана
19
Шиндлер
14
Антальялы
16
Бола
10
Нтчам
99
Муандилмаджи
11
Килинк
14
Саис
6
Кейта
6
Кейта
14
Саис
37
Арслан
6
Пармак
6
Пармак
37
Арслан
9
Н'Жи
21
Гекай
21
Гекай
9
Н'Жи
7
Муса
7
Родригес
7
Родригес
7
Муса
99
Муандилмаджи
27
27
99
Муандилмаджи
14
Антальялы
20
20
14
Антальялы
7
Фофана
8
Айдогду
8
Айдогду
7
Фофана
10
Нтчам
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
10
Нтчам
16
Бола
99
99
16
Бола
Остались в запасе
Сивасспор
Самсунспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
27
Muhammed Mert Dursun
ЦФ
Остались в запасе
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Сивасспор - Самсунспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
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