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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Сивасспор
Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 11 декабря 2023
Коньяспор
11.12.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
15'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Сивасспор
90'
+2
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
Ж. Родригес
84'
Желтая карточка
У. Чифтци
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Цикалеши
83'
Замена
Д. Карайел
️️️️
С. Дикмен
83'
80'
Желтая карточка
Б. Койта
Желтая карточка
С. Цикалеши
79'
77'
Замена
Б. Койта
️️️️
К. Н'Жи
76'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ю. Эмре Конак
76'
Замена
М. Барроу
️️️️
Б. Капачак
74'
Желтая карточка
Б. Капачак
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
О. Улджын
65'
62'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
Желтая карточка
У. Язгили
54'
Желтая карточка
О. Улджын
54'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
46'
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Огуз
46'
45'
+2
Желтая карточка
С. Саис
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
С. Саис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
7
Marlos Moreno
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-1-3-2
13
Бернардони
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
35
Улджын
7
6
Дикмен
20
Чикелдэу
11
Мурич
17
Цикалеши
4-2-2-2
35
Вурал
23
Окюмюш
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
26
Конак
8
Харисис
9
Н'Жи
17
Капачак
14
Саис
7
Родригес
6
Дикмен
90
Карайел
90
Карайел
6
Дикмен
2
Огуз
5
Язгили
5
Язгили
2
Огуз
35
Улджын
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
35
Улджын
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Цикалеши
7
Родригес
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
7
Родригес
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
17
Капачак
77
Барроу
77
Барроу
17
Капачак
26
Конак
37
Арслан
37
Арслан
26
Конак
9
Н'Жи
55
Койта
55
Койта
9
Н'Жи
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
8
Бруну Пас
ОП
32
Niko Rak
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
3
4
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
7
Офсайды
2
0
Количество передач
269
177
Сейвы
2
0
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.23
0.41
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Конья
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