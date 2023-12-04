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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 04 декабря 2023
Фенербахче
04.12.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Сивасспор
16'
С. Шиманьски
42'
И. Кахведжи
68'
А. Окюмюш (АГ)
75'
Э. Джеко
50'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Сивасспор
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Тадич
83'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
83'
79'
Замена
К. Кейта
️️️️
Х. Харисис
79'
Замена
З. Эрдал
️️️️
У. Чифтци
ГОЛ! 4:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Тадич
75'
73'
Замена
А. Пармак
️️️️
С. Саис
73'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ю. Эмре Конак
73'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Н'Жи
Замена
Д. Кинг
️️️️
Фред
73'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Окюмюш
68'
Замена
И. Юкшек
️️️️
М. Креспо
65'
56'
Желтая карточка
Х. Харисис
50'
ГОЛ! 2:1!
Р. Манай
Пас отдал
С. Саис
ГОЛ! 2:0!
И. Кахведжи
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Тадич
16'
Желтая карточка
С. Акайдын
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
3-4-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
4
Акайдын
24
Остерволде
24
Кадиоглу
7
Фред
17
Кахведжи
19
Креспо
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
4-2-2-2
35
Вурал
23
Окюмюш
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
26
Конак
8
Харисис
17
Капачак
9
Н'Жи
7
Манай
14
Саис
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
5
Юкшек
5
Юкшек
19
Креспо
10
Тадич
7
Мор
7
Мор
10
Тадич
7
Фред
7
Кинг
7
Кинг
7
Фред
3
Чифтци
58
Эрдал
58
Эрдал
3
Чифтци
8
Харисис
6
Кейта
6
Кейта
8
Харисис
9
Н'Жи
16
Квет
16
Квет
9
Н'Жи
26
Конак
37
Арслан
37
Арслан
26
Конак
14
Саис
6
Пармак
6
Пармак
14
Саис
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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