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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Сивасспор
Ризеспор - Сивасспор: обзор матча 23 сентября 2023
Ризеспор
23.09.2023, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
35'
Д. Варесанович
7'
С. Саис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Сивасспор
90'
+2
Желтая карточка
Д. Османпаша
Желтая карточка
B. Keser
88'
86'
Желтая карточка
Х. Харисис
81'
Замена
А. Муса
️️️️
Б. Капачак
81'
Замена
Б. Койта
️️️️
Р. Манай
81'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
Желтая карточка
Г. Аккан
75'
67'
Замена
М. Палули
️️️️
Э. Бассан
66'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Т. Шахин
65'
Желтая карточка
М. Пала
61'
Замена
B. Keser
️️️️
А. Зекири
46'
Замена
Д. Шелви
️️️️
И. Олавоин
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варесанович
Пас отдал
И. Олавоин
35'
Желтая карточка
Д. Варесанович
13'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Саис
Пас отдал
Б. Капачак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-2-3
23
Аккан
4
Мокши
3
37
Шахин
10
Олавоин
77
Зекири
8
Варесанович
7
Сауэр
19
Гайч
54
Пала
53
Топджу
3-4-1-2
35
Вурал
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
17
Бассан
8
Харисис
26
Конак
77
Барроу
17
Капачак
7
Манай
14
Саис
77
Зекири
7
7
77
Зекири
10
Олавоин
26
Шелви
26
Шелви
10
Олавоин
17
Бассан
7
Палули
7
Палули
17
Бассан
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
17
Капачак
7
Муса
7
Муса
17
Капачак
7
Манай
55
Койта
55
Койта
7
Манай
Остались в запасе
Ризеспор
Сивасспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Ризеспор - Сивасспор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
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