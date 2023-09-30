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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Хатайспор
Сивасспор - Хатайспор: обзор матча 30 сентября 2023
Сивасспор
30.09.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Хатайспор
Желтая карточка
Б. Койта
85'
84'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ламкель Зе
80'
Желтая карточка
О. Матур
Замена
Б. Койта
️️️️
Э. Бассан
75'
75'
Замена
О. Матур
️️️️
Ф. Гулам
72'
Желтая карточка
Э. Беяз
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Манай
66'
59'
Замена
Э. Беяз
️️️️
М. Матондо
59'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
К. Страндберг
59'
Замена
Г. Саглам
️️️️
К. Алиджи
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
51'
43'
Желтая карточка
М. Матондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-4-1-2
35
Вурал
3
Чифтци
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
8
Харисис
26
Конак
77
Барроу
17
Бассан
17
Капачак
7
Манай
14
Саис
4-4-1-1
1
Кардешлер
22
Алиджи
3
Килама
86
Бекароглу
13
Гулам
16
Деле-Баширу
8
Абурджания
10
Страндберг
88
Матондо
60
Ламкель Зе
99
Ривас
7
Манай
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Манай
17
Бассан
55
Койта
55
Койта
17
Бассан
13
Гулам
31
Матур
31
Матур
13
Гулам
22
Алиджи
61
Саглам
61
Саглам
22
Алиджи
88
Матондо
17
Беяз
17
Беяз
88
Матондо
10
Страндберг
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Страндберг
60
Ламкель Зе
11
Фернандеш
11
Фернандеш
60
Ламкель Зе
Остались в запасе
Сивасспор
Хатайспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Сивасспор - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
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