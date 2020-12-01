Own Goal Nigeria: Муса подпишет с ЦСКА контракт по схеме «2+1»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса вернется в московский клуб, сообщает Own Goal Nigeria.

Нигерийский форвард отклонил предложение «Галатасарая», предлагавшего ему наиболее выгодные условия. На следующей неделе Муса должен пройти медобследование и подписать с ЦСКАА контракт по схеме «2+1».