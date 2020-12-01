Own Goal Nigeria: Муса подпишет с ЦСКА контракт по схеме «2+1»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса вернется в московский клуб, сообщает Own Goal Nigeria.
Нигерийский форвард отклонил предложение «Галатасарая», предлагавшего ему наиболее выгодные условия. На следующей неделе Муса должен пройти медобследование и подписать с ЦСКАА контракт по схеме «2+1».
- Сообщалось, что Муса не перейдeт в «Шеффилд Юнайтед», который активно интересовался форвардом.
- Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- По информации Mondo, африканец может перейти в «Црвену Звезду».
Источник: Own Goal Nigeria
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