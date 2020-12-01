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    Own Goal Nigeria: Муса подпишет с ЦСКА контракт по схеме «2+1»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса вернется в московский клуб, сообщает Own Goal Nigeria.

    Нигерийский форвард отклонил предложение «Галатасарая», предлагавшего ему наиболее выгодные условия. На следующей неделе Муса должен пройти медобследование и подписать с ЦСКАА контракт по схеме «2+1».

    • Сообщалось, что Муса не перейдeт в «Шеффилд Юнайтед», который активно интересовался форвардом.
    • Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • По информации Mondo, африканец может перейти в «Црвену Звезду».

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    Источник: Own Goal Nigeria

    Own Goal Nigeria - портал о нигерийском футболе. Начал свою работу в январе 2016 года. Месячная посещаемость - свыше 350 тысяч уникальных пользователей.

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +867

      O-Z 5 минут назад

      Возвращение 2

      0
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      Рейтинг: +2405

      Из Твери Леха 8 минут назад

      50 летнего Думбию ждать?

      1
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 9 минут назад

      Что же они нового найти не могут?

      0
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      Рейтинг: +8957

      BRO_football 14 минут назад

      Полнейшая несостоятельность селекционного отдела ЦСКА - возвращать в клуб бывших игроков. Пора разогнать всех и набрать новых людей.

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      Рейтинг: +1634

      ItalianFootball 31 минуту назад

      Гинер такой Гинер)

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      Рейтинг: +526

      ZEVS71 32 минуты назад

      Недавно писали что не пойдёт в ЦСКА. Теперь пойдёт. Сплетни собирают писаки

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