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    Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»

    Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, опроверг информацию, согласно которой его клиент уже заключил соглашение с «Галатасараем».

    «Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет», – сказал агент.

    • Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в возвращении нигерийца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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