Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, опроверг информацию, согласно которой его клиент уже заключил соглашение с «Галатасараем».

«Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет», – сказал агент.