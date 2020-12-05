Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, опроверг информацию, согласно которой его клиент уже заключил соглашение с «Галатасараем».
«Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет», – сказал агент.
- Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в возвращении нигерийца.
Источник: «Спорт-Экспресс»