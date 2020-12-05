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  • Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»

Агент Мусы – о подписании контракта с «Галатасараем»: «Просто слухи»

5 декабря 2020, 09:51
2

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, опроверг информацию, согласно которой его клиент уже заключил соглашение с «Галатасараем».

«Просто слухи... Муса не подписывал контракт ни с одним из клубов, но скоро это произойдет», – сказал агент.

  • Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
  • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
  • Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в возвращении нигерийца.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Галатасарай Муса Ахмед
Комментарии (2)
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ALEXMAN888
1607158077
Вы скоро и Берёз с Игнашевичем вернёте!
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Fusballer
1607158757
Пиар от агента - чтобы подороже втюхать ЦСКА?
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