Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Fanatik.

28-летний нигериец подписал контракт с турецким клубом сроком на один год. Помимо него состав «Галатасарая» пополнил полузащитник Гарри Родригеш.

Официально о трансферах будет объявлено в ближайшее время.