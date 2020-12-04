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  • Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально

Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально

4 декабря 2020, 12:18
13

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Fanatik.

28-летний нигериец подписал контракт с турецким клубом сроком на один год. Помимо него состав «Галатасарая» пополнил полузащитник Гарри Родригеш.

Официально о трансферах будет объявлено в ближайшее время.

  • ЦСКА был заинтересован в возвращении Мусы.
  • В конце октября Ахмед покинул саудовский «Ан-Наср».
  • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

Источник: Fanatik

Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай ЦСКА Муса Ахмед Родригеш Гарри
Комментарии (13)
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swot1205
1607075973
он глянул матчи ЦСКА в Европе, и понял что это печалька, играть в такой донной команде, и поехал в Галу
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lupezhov
1607076009
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://yt.sv/rw1sWm
Ответить
yarik1_78
1607078093
У нас же есть великий Гайч,зачем нам Муса?Мда....
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Fusballer
1607078886
Посмотрел на игру ЦСКА...
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Lester84
1607079169
До весны как раз будет время для адаптации Гаича))) И Шкурин уже год как адаптируется))
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DOCTOR PENALTY
1607083060
Контракт с "ЦСКА Галатасарай"?..
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vladimir-7
1607085570
А через несколько лет Муса напишет, что хотел перейти в ЦСКА, но не срослось почему-то. На самом деле он испугался Эджуке.
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rash1959
1607092971
Оказывается есть мозг у этого маленького хоббита, подался туда где теплее. Думает, да ну нах ваши ледниковые периоды.
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zigbert
1607105731
Одной ногой уже был в ЦСКА.
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111ax
1607166804
после игры с австрийской деревней вделал верный выбор
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