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    Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Fanatik.

    28-летний нигериец подписал контракт с турецким клубом сроком на один год. Помимо него состав «Галатасарая» пополнил полузащитник Гарри Родригеш.

    Официально о трансферах будет объявлено в ближайшее время.

    • ЦСКА был заинтересован в возвращении Мусы.
    • В конце октября Ахмед покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

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    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      Верзихрюк 41 минуту назад

      может оно и к лучшему !
      гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5082

      Lester84 51 минуту назад

      До весны как раз будет время для адаптации Гаича))) И Шкурин уже год как адаптируется))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +976

      Fusballer 55 минут назад

      Посмотрел на игру ЦСКА...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      yarik1_78 1 час назад

      У нас же есть великий Гайч,зачем нам Муса?Мда....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3727

      Cleaner 1 час назад

      Между турками и Гончаренко выбрал турок. И правильно сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      lupezhov 1 час назад

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      -2
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      Рейтинг: +1991

      swot1205 1 час назад

      он глянул матчи ЦСКА в Европе, и понял что это печалька, играть в такой донной команде, и поехал в Галу

      3
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      Рейтинг: -196

      net zenit1967 > swot1205 1 час назад

      а почему цска?кроме краснодара все пролетели в европе,и оскорблять кого то отдельно как то не красиво!этот год, год полного пролета российского футбола!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1991

      swot1205 > net zenit1967 1 час назад

      статья касательно ЦСКА и Муссы. а так да, обосрались все, даже мои земляки, хоть и вышли в весну

      1
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      Рейтинг: -196

      net zenit1967 > swot1205 1 час назад

      да!увы и ах!желаем краснодару не уронить престиж российского футбола еще ниже ,чем сейчас!ниже уже некуда!

      1
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      Рейтинг: +1991

      swot1205 > net zenit1967 1 час назад

      полностью согласен

      0
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      Рейтинг: -196

      net zenit1967 > swot1205 1 час назад

      БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА ЕДИНСТВЕННУЮ РОССИЙСКУЮ КОМАНДУ В ЕВРОПЕ!УДАЧИ ЕЙ!

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      Рейтинг: +5123

      KPCCSPB > net zenit1967 1 час назад

      Заткни епало своё лицемерное. Куда делся твой капс постоянный, в пьяном угаре, словечки про ресурсы, оскорбление города. Черт, каждый день переобуваешься, ничтожная подстилка.

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