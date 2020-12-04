Fanatik: Муса подписал контракт с «Галатасараем». В ближайшие дни о трансфере объявят официально

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Fanatik.
28-летний нигериец подписал контракт с турецким клубом сроком на один год. Помимо него состав «Галатасарая» пополнил полузащитник Гарри Родригеш.
Официально о трансферах будет объявлено в ближайшее время.
- ЦСКА был заинтересован в возвращении Мусы.
- В конце октября Ахмед покинул саудовский «Ан-Наср».
- Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
Источник: Fanatik
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