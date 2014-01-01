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Муса: «Мне важно поехать в Катар. Это может быть мой последний чемпионат мира»

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса заявил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним мундиалем.

«Все игроки, в том числе и я, хотят поехать на чемпионат мира. Для меня это очень важно, потому что это может быть мой последний чемпионат мира.

Мне понравились два последних чемпионата мира, в которых я участвовал, Бразилия-2014 и Россия-2018. Хочу пережить это снова. Большинство игроков нынешнего состава не были на чемпионате мира, но хотят там оказаться.

Мы все знаем, что это будет нелегко. Гана приедет сюда, чтобы сразиться, но мы готовы ко всему», – цитирует Мусу Goal.

  • 29-летний футболист сейчас выступает в Турции за «Карагюмрюк».
  • Муса трижды брал РПЛ с ЦСКА.
  • Он рекордсмен сборной Нигерии по количеству матчей (102).

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Источник: «Чемпионат»

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