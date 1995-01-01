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    Муса: «Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды сказал себе, что больше так не могу и должен вернуться в Нигерию»

    Бывший нападающий ЦСКА и «Лестера» Ахмед Муса рассказал, что доставляло ему дискомфорт в Европе. Нигерийцу не нравилось играть в холодную погоду.

    «Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом «Венло». Они заметили меня, когда я играл на одном из турниров. Но я не мог сразу уехать из страны, потому что мне не было 18 лет. Когда я достиг совершеннолетия, то вылетел в Нидерланды. Перед тем как сыграть свою первую игру, у меня было всего две тренировки, это было не так просто, и погода была сумасшедшей.

    Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды я сказал себе, что не могу так больше и мне нужно вернуться в Нигерию, но у нас, африканцев, есть такая особенность — доводить начатое до конца», – цитирует Мусу «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

    • За ЦСКА форвард играл с 2012 по 2016 год и в 2018 году.
    • Сейчас Муса выступает за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Муса в 2013 году взял Кубок Африки.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1316

      FRZZ 2 часа назад

      В Москве холоднее , чем в Нидерландах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      serhio80 5 часов назад

      Типичный конский клоун)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +47

      Руслан ДСЛЦЗ > serhio80 3 часа назад

      хотя бы не свиной, уж не плохо

      1
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