Муса: «Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды сказал себе, что больше так не могу и должен вернуться в Нигерию»

Бывший нападающий ЦСКА и «Лестера» Ахмед Муса рассказал, что доставляло ему дискомфорт в Европе. Нигерийцу не нравилось играть в холодную погоду.

«Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом «Венло». Они заметили меня, когда я играл на одном из турниров. Но я не мог сразу уехать из страны, потому что мне не было 18 лет. Когда я достиг совершеннолетия, то вылетел в Нидерланды. Перед тем как сыграть свою первую игру, у меня было всего две тренировки, это было не так просто, и погода была сумасшедшей.

Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды я сказал себе, что не могу так больше и мне нужно вернуться в Нигерию, но у нас, африканцев, есть такая особенность — доводить начатое до конца», – цитирует Мусу «Чемпионат» со ссылкой на Goal.