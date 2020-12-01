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  • Агент Мусы: «Заинтересован ли ЦСКА? Не могу комментировать, так как еще ведем переговоры с «Галатасараем»

Агент Мусы: «Заинтересован ли ЦСКА? Не могу комментировать, так как еще ведем переговоры с «Галатасараем»

1 декабря 2020, 14:45

Тони Харрис, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, заявил, что 28-летний игрок пока не отказался от перехода в «Галатасарай».

«Это неправда, что Ахмед отказался переходить в «Галатасарай». Вариант с «Галатасараем» еще существует, мы ведем переговоры. Все решится на следующей неделе. Заинтересован ли ЦСКА в услугах Мусы? Я не могу комментировать интерес других клубов, потому что мы находимся в переговорах сейчас», – сказал Харрис.

  • Сообщалось, что нигерийский форвард отклонил предложение «Галатасарая», предлагавшего ему наиболее выгодные условия. На следующей неделе Муса должен пройти медобследование и подписать с ЦСКАА контракт по схеме «2+1».
  • Сейчас Муса – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
  • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Галатасарай Муса Ахмед
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