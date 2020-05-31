Муса: «В школе был одним из лучших вратарей. Не знаю, что побудило меня играть в поле»

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса рассказал, что в детстве был вратарем. Он получал футбольное образование в Нигерии.
«Когда я учился в начальной школе в Джосе, я был вратарeм. Я начинал как вратарь, даже не знаю, что побудило меня начать играть полевым игроком, мне нравилась эта роль. В начальной школе я был одним из лучших вратарей», – цитирует Мусу «Чемпионат» со ссылкой на Goal.
- За ЦСКА форвард играл с 2012 по 2016 год и в 2018 году.
- Сейчас Муса выступает за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- Муса в 2013 году взял Кубок Африки.
Источник: «Чемпионат»