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    Муса: «В школе был одним из лучших вратарей. Не знаю, что побудило меня играть в поле»

    Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса рассказал, что в детстве был вратарем. Он получал футбольное образование в Нигерии.

    «Когда я учился в начальной школе в Джосе, я был вратарeм. Я начинал как вратарь, даже не знаю, что побудило меня начать играть полевым игроком, мне нравилась эта роль. В начальной школе я был одним из лучших вратарей», – цитирует Мусу «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

    • За ЦСКА форвард играл с 2012 по 2016 год и в 2018 году.
    • Сейчас Муса выступает за «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Муса в 2013 году взял Кубок Африки.

    Источник: «Чемпионат»

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