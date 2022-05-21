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Франция. Лига 2
Команды
Анси
Венсан Пажо
Статистика
€ 100 тыс
Венсан Пажо - статистика
Анси
19 августа 1990 (36), Домон
#17 | Полузащитник
176 см | 64 кг
Франция
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Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
29
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
5 : 0
21.05.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
1' - 81'
27'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
2 : 2
01.05.2022
Метц
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 1
24.04.2022
Брест
46' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 1
17.04.2022
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 0
27.02.2022
Нант
1' - 86'
86'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
18.02.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
1 : 2
13.02.2022
Марсель
1' - 70'
19'
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 0
06.02.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
0 : 2
23.01.2022
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0 : 1
16.01.2022
Метц
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
1' - 90'
49'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4 : 0
05.12.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1 : 3
01.12.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
27.11.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
07.11.2021
Метц
80' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
40' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
1' - 59'
20'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
1' - 46'
20'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 0
17.09.2021
Метц
1' - 46'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
0 : 2
12.09.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2 : 2
29.08.2021
Метц
1' - 46'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
1 : 1
22.08.2021
Реймс
1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
15.08.2021
Метц
1' - 90'
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