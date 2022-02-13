Венсан Пажо - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Пажо
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Домон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|64
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Пажо
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Домон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|29
|1
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|08.05.2022
|1' -81'
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|27'
|01.05.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|51'
|24.04.2022
|46' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|20.04.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|10.04.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|27.02.2022
|1' -86'
|Метц (Метц)
|0:0
|Нант (Нант)
|86'
|18.02.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|13.02.2022
|1' -70'
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|19'
|06.02.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Метц (Метц)
|23.01.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|16.01.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|45'
|09.01.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)
|12.12.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|49'
|05.12.2021
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Метц (Метц)
|01.12.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|07.11.2021
|80' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|30.10.2021
|40' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2021
|1' -59'
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|20'
|17.10.2021
|1' -46'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|20'
|03.10.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|26.09.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|22.09.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|17.09.2021
|1' -46'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Метц (Метц)
|12.09.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Труа (Труа)
|29.08.2021
|1' -46'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:2
|Метц (Метц)
|22.08.2021
|1' -79'
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:0
|Метц (Метц)