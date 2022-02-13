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    Венсан Пажо - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Пажо
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Домон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 августа 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 64
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 29 1 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    08.05.2022 1' -81' Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    27'
    01.05.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    51'
    24.04.2022 46' -90' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    20.04.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.04.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    27.02.2022 1' -86' Метц (Метц) 0:0 Нант (Нант)
    86'
    18.02.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    13.02.2022 1' -70' Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    19'
    06.02.2022 1' -90' Труа (Труа) 0:0 Метц (Метц)
    23.01.2022 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    16.01.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    45'
    09.01.2022 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
    12.12.2021 1' -90' Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    49'
    05.12.2021 1' -90' Монако (Монако) 4:0 Метц (Метц)
    01.12.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    27.11.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    07.11.2021 80' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    30.10.2021 40' -90' Метц (Метц) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    24.10.2021 1' -59' Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    20'
    17.10.2021 1' -46' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    20'
    03.10.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    26.09.2021 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    22.09.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
    17.09.2021 1' -46' Страсбур (Страсбур) 3:0 Метц (Метц)
    12.09.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Труа (Труа)
    29.08.2021 1' -46' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:2 Метц (Метц)
    22.08.2021 1' -79' Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 1' -90' Нант (Нант) 2:0 Метц (Метц)
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