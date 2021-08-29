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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Метц
Клермон - Метц: обзор матча 29 августа 2021
Клермон
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Метц
35'
С. Ниакате (АГ)
58'
Э. Рашани
10'
И. Ньян (П)
29'
А. Десма (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Метц
90'
+2
Желтая карточка
С. Алакуш
90'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
Вагнер
90'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Х. Майга
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
83'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
73'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
72'
66'
Замена
Вагнер
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 2:2!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Байо
58'
46'
Замена
С. Алакуш
️️️️
В. Пажо
Желтая карточка
Ф. Ожье
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Ниакате
35'
30'
Желтая карточка
П. Сарр
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Десма
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Ньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
4
Сику Ниакате
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Десма
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
80
Зедадка
25
Гастьен
20
Доссу
19
Рашани
15
Бертомье
19
Иглесиас
18
Байо
3-1-4-1-1
90
Окиджа
4
Куяте
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
12
Траоре
29
Сарр
17
Пажо
4
Ниакате
26
Гуйе
7
Ньян
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
17
Пажо
22
Алакуш
22
Алакуш
17
Пажо
Вагнер
7
Сабали
7
Сабали
Вагнер
80
Майга
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
80
Майга
26
Гуйе
70
Вагнер
70
Вагнер
26
Гуйе
Остались в запасе
Клермон
Метц
12
Упарин Джоко
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
10
Амин Басси
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
40
Усман Ба
ВР
10
Амин Басси
АП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Клермон - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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