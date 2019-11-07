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Ботев
Георгий Миланов
Новости
€ 400 тыс
Георгий Миланов - новости
Ботев
19 февраля 1992 (34), Левски
#17 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Болгария
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Публикации
Миланов: «Посмотрите, какие раньше футболисты играли в ЦСКА. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев»
2019.11.07 22:29
5
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
2019.10.07 09:03
2
Фото
Экс-хавбек ЦСКА Миланов стал игроком «МОЛ Види»
2018.09.04 19:52
6
Директор по развитию «Крыльев Советов»: «Миланов просил зарплату, которую мы платить не в состоянии»
2018.09.01 13:21
5
Миланов выбирает между «Крыльями Советов» и клубом Бундеслиги
2018.08.30 06:30
8
Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»
2018.08.25 14:31
6
Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может вернуться в РПЛ
2018.08.14 15:45
4
Масалитин: «ЦСКА ждет большая перестройка и непростой сезон»
2018.07.23 07:57
11
Следующим клубом Миланова может стать софийский ЦСКА
2018.05.16 12:33
1
Фото
ЦСКА объявил об уходе Миланова
2018.05.14 20:04
13
Гончаренко: «Вернблум и Миланов покинут ЦСКА»
2018.05.13 16:37
21
«Матч ТВ»: Вернблум и Миланов покинут ЦСКА
2018.05.11 19:36
24
«Спорт-Экспресс»: ЦСКА летом может расстаться с восемью игроками
2018.05.11 16:25
24
Sport24: ЦСКА сократит зарплаты футболистам, у которых истекают контракты
2018.05.11 13:10
19
ЦСКА пока не предлагал Миланову продлить контракт. Будущее хавбека определится в конце сезона
2018.04.13 12:49
7
Миланов: «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы»
2018.04.09 10:41
1
Миланов: «У ЦСКА есть шансы на первое место»
2018.04.09 06:52
11
Агент Миланова заявил, что игрок готов продлить контракт с ЦСКА, если поступит такое предложение
2018.01.15 16:20
4
Миланов: «Очень счастлив в ЦСКА, но я должен понять, чего хочет клуб»
2018.01.08 16:43
6
Агент Миланова: «Георгий хочет остаться в ЦСКА»
2018.01.05 15:26
3
Агент Миланова: «Новый контракт Георгия? Пока никто из ЦСКА к нам не обращался»
2017.12.21 21:45
3
Игнашевич заявил, что в переломах Алексея Березуцкого и Миланова, полученных в Хабаровске, виновата погода
2017.11.25 14:53
14
Миланов должен восстановиться в течение трех месяцев
2017.11.25 13:33
2
Фото
Миланов попрощался с Москвой
2017.11.25 12:41
18
Гусев: «ЦСКА обыгрывать «Бенфику» просто необходимо»
2017.11.22 06:17
6
У Алексея Березуцкого и Миланова диагностированы переломы малоберцовых костей
2017.11.20 18:22
26
Миланов и Алексей Березуцкий не помогут ЦСКА во встрече с «Бенфикой»
2017.11.20 17:59
3
Пономарев – о травмах ЦСКА: «Березуцкого жалко, а Миланов – ничего страшного, обойдемся»
2017.11.18 15:46
6
Миланов в конце декабря обсудит с ЦСКА вопрос продления контракта
2017.11.13 14:23
8
Созин – о поражении ЦСКА: «Так позорить страну просто некрасиво»
2017.10.19 12:40
30
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Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
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16:16
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