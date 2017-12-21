Агент Миланова: «Новый контракт Георгия? Пока никто из ЦСКА к нам не обращался»

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока.

— У Миланова через полгода заканчивается контракт. Уже разговаривали с руководством о возможном продлении?

— Сейчас Георгий восстанавливается от травмы, но в январе приступит к тренировкам с командой. Если руководство ЦСКА захочет, мы готовы пообщаться на тему продления. Но пока к нам никто не обращался.

— Что хочет сам игрок? Скажем честно, игровой практики у Миланова практически нет.

— Согласен. После ухода Слуцкого Георгий мало играл, еще и две травмы случились. Плюс в новой схеме пропала позиция, на которой он привык выступать. Поэтому даже не знаю, что будет дальше.

— До сборов планируете встретиться с Милановым и обсудить ситуацию?

— Да. Но сейчас он пока отдыхает, восстанавливается. Пусть решает главный тренер, нужен он команде. Ничего страшного, что контракт заканчивается. Время еще есть.

Контракт Миланова с ЦСКА истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне РФПЛ полузащитник сыграл в десяти матчах, не отметившись результативными действиями.