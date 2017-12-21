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    • Агент Миланова: «Новый контракт Георгия? Пока никто из ЦСКА к нам не обращался»

    Агент Миланова: «Новый контракт Георгия? Пока никто из ЦСКА к нам не обращался»

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока.

    — У Миланова через полгода заканчивается контракт. Уже разговаривали с руководством о возможном продлении?

    — Сейчас Георгий восстанавливается от травмы, но в январе приступит к тренировкам с командой. Если руководство ЦСКА захочет, мы готовы пообщаться на тему продления. Но пока к нам никто не обращался.

    — Что хочет сам игрок? Скажем честно, игровой практики у Миланова практически нет.

    — Согласен. После ухода Слуцкого Георгий мало играл, еще и две травмы случились. Плюс в новой схеме пропала позиция, на которой он привык выступать. Поэтому даже не знаю, что будет дальше.

    — До сборов планируете встретиться с Милановым и обсудить ситуацию?

    — Да. Но сейчас он пока отдыхает, восстанавливается. Пусть решает главный тренер, нужен он команде. Ничего страшного, что контракт заканчивается. Время еще есть.

    Контракт Миланова с ЦСКА истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне РФПЛ полузащитник сыграл в десяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 21:45
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    Комментарии (4)
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    shahor
    1513882488
    Миланову-скорейшего выздоровления.Буду удивлён,если с болгарином подпишут новый контракт.Откровеннейший балласт.
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    Lester84
    1513887474
    И слава богу, что никто не обращался. Футболист он нулевой, даже для внутреннего пользования в РФПЛ
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    Dominator777
    1513932088
    Будем надеяться, что нового контракта не будет. Выходя на замену, Миланов уже давно не усиливает игру армейцев. Своя молодежь играет лучше, к тому же у нее есть перспективы роста, а Миланов себя исчерпал. Здоровья Георгию и удачи в новом клубе.
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    ologreds
    1694991690
    numo529902
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