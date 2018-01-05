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Агент Миланова: «Георгий хочет остаться в ЦСКА»

5 января 2018, 15:26
3

Мирчо Димитров, агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал о положении своего клиента в московском клубе.

«Некоторые СМИ говорят, что Миланов оказался в непростом положении, но это не так. У него небольшая травма, и он продолжает восстанавливаться. Я неоднократно говорил руководству ЦСКА, что мой клиент хочет продолжать играть за «армейцев». Решение, конечно же, принимать им, но наша точка зрения понятна.

Я не могу сказать, останется Георги в ЦСКА или нет. Да, в этом есть интерес. Ему хочется продолжать играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет дальше. Мы никуда не спешим. Только тренер может судить, нужны ли ему услуги моего клиента. Но, не сомневаюсь, мы в любом случае придем к какому-то совместному решению. Хочу, чтобы Георги поскорее выздоровел. На данный момент это важнее всего», — цитирует Димитрова источник со ссылкой на Topsport.

Болгарин пополнил состав ЦСКА в июле 2013 года, перейдя из «Литекса» за 3,6 миллиона евро. За время выступлений за клуб он дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Суперкубок страны.

В текущем сезоне Миланов принял участие в 17-ти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1515155903
Георгию самое время очень серьёзно прибавить
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Чикомас
1515224269
Сдулся Миланов. Когда то был перспективным, а теперь-никакой. Были бы у Гинера бабки, давно бы купили игрока по приличней....
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OOOVVV.
1515229561
К большому сожалению Георги после травм сдулся, нет прежней игры и вполне возможен его уход из ЦСКА, только замена молодыми игроками пока сомнительна. ИМХО.
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