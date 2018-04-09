Миланов: «У ЦСКА есть шансы на первое место»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о настрое армейцев побороться за чемпионское звание в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» состоится в понедельник, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.

— У нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо, и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.

— Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом?

— Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что, в отличие от конкурентов, мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.

— Как оцените календарь оставшихся игр? Есть мнение, что у ваших конкурентов по борьбе за высокие места он попроще...

— По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был «Локомотив». Однако сейчас железнодорожников нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки.

— То есть, по вашему мнению, отрыв «Локомотива» не столь велик?

— Кому-то может показаться много, кому-то – мало. Мы об этом не думаем, не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов.