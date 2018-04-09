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    Миланов: «У ЦСКА есть шансы на первое место»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о настрое армейцев побороться за чемпионское звание в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» состоится в понедельник, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    — У нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо, и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.

    — Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом?

    — Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что, в отличие от конкурентов, мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.

    — Как оцените календарь оставшихся игр? Есть мнение, что у ваших конкурентов по борьбе за высокие места он попроще...

    — По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был «Локомотив». Однако сейчас железнодорожников нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки.

    — То есть, по вашему мнению, отрыв «Локомотива» не столь велик?

    — Кому-то может показаться много, кому-то – мало. Мы об этом не думаем, не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов.

    Источник: Известия

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    09.04.2018 06:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 апреля 2018, 14:48

      ..."СПАРТАК" - ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 9 апреля 2018, 14:42

      ...Миланов, ты напоминаешь мне Фурсенко((((((((((((((((((((, друзья, ставьте мне минусы , плюсы....но ВЫ - поймёте, что я прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "СПАРТАК" - ЧЕМПИОН!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:50

      Трудно будет всем.Легких матчей не будет,тем и интересен наш чемпионат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 9 апреля 2018, 11:23

      Конечно мало верится, но посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 9 апреля 2018, 10:25

      Смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 10:12

      не смеши народ пожалуйста

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 9 апреля 2018, 09:45

      За ЛЧ бы зацепиться

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 апреля 2018, 09:02

      шансы есть, главное больше не терять очки!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 08:05

      Ага, ага. У всех прям что то много шансов, как погляжу

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 апреля 2018, 07:43

      канечна есть. очень.
      бооольшие.пусть покажут.
      от одного вида все подохнут.

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