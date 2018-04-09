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Миланов: «У ЦСКА есть шансы на первое место»

9 апреля 2018, 06:52
11

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о настрое армейцев побороться за чемпионское звание в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо» состоится в понедельник, 9 апреля, в 19:30 по московскому времени.

— У нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо, и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.

— Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом?

— Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что, в отличие от конкурентов, мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.

— Как оцените календарь оставшихся игр? Есть мнение, что у ваших конкурентов по борьбе за высокие места он попроще...

— По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был «Локомотив». Однако сейчас железнодорожников нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки.

— То есть, по вашему мнению, отрыв «Локомотива» не столь велик?

— Кому-то может показаться много, кому-то – мало. Мы об этом не думаем, не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (11)
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Диктор
1523248730
Очередной сказочник.
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Федя Кабак
1523250343
Ага, ага. У всех прям что то много шансов, как погляжу
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1523253751
шансы есть, главное больше не терять очки!
Ответить
Alex Y
1523256311
За ЛЧ бы зацепиться
Ответить
Полная Канистра
1523257945
не смеши народ пожалуйста
Ответить
Madiyar_7sk
1523258724
Смешно.
Ответить
DQ1
1523262207
Конечно мало верится, но посмотрим
Ответить
zigbert
1523263810
Трудно будет всем.Легких матчей не будет,тем и интересен наш чемпионат.
Ответить
кеша_КБ
1523274162
...Миланов, ты напоминаешь мне Фурсенко((((((((((((((((((((, друзья, ставьте мне минусы , плюсы....но ВЫ - поймёте, что я прав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "СПАРТАК" - ЧЕМПИОН!!
Ответить
кеша_КБ
1523274513
..."СПАРТАК" - ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
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