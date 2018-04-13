Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА пока не предлагал Миланову продлить контракт. Будущее хавбека определится в конце сезона

ЦСКА пока не предлагал Миланову продлить контракт. Будущее хавбека определится в конце сезона

13 апреля 2018, 12:49
7

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова рассказал, что болгарин пока не получал от клуба предложение о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает в июне.

«В данный момент из ЦСКА с предложением о продлении контракта на нас никто не выходил. Георгий хочет продолжать выступать за ЦСКА, но, по всей видимости, его будущее определится в конце сезона», – сказал Димитров.

Миланов защищает цвета ЦСКА с июля 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1523613758
Надеюсь, и не предложат
Ответить
Lester84
1523615499
Да в шею его гнать. При выходе на замену только ухудшает игру команды, а не усиливает!
Ответить
bset
1523617315
Продлят. Иначе будет жесткий дефицит игроков. А вот сезон поиграют с новыми игроками, тогда уже будет не нужен.
Ответить
Чикомас
1523619607
...а когда то подавал надежду...Считался очень перспективным...но полюбил лавку Белый Олонаре...
Ответить
zigbert
1523634038
Гончаренко не видит его игроком основы.
Ответить
Главные новости
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
3
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
1
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
2
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
10
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
9
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+