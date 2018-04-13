ЦСКА пока не предлагал Миланову продлить контракт. Будущее хавбека определится в конце сезона

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова рассказал, что болгарин пока не получал от клуба предложение о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает в июне.

«В данный момент из ЦСКА с предложением о продлении контракта на нас никто не выходил. Георгий хочет продолжать выступать за ЦСКА, но, по всей видимости, его будущее определится в конце сезона», – сказал Димитров.

Миланов защищает цвета ЦСКА с июля 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, записав на свой счет одну голевую передачу.