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    ЦСКА пока не предлагал Миланову продлить контракт. Будущее хавбека определится в конце сезона

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова рассказал, что болгарин пока не получал от клуба предложение о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает в июне.

    «В данный момент из ЦСКА с предложением о продлении контракта на нас никто не выходил. Георгий хочет продолжать выступать за ЦСКА, но, по всей видимости, его будущее определится в конце сезона», – сказал Димитров.

    Миланов защищает цвета ЦСКА с июля 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, записав на свой счет одну голевую передачу.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2018 12:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:40

      Гончаренко не видит его игроком основы.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 апреля 2018, 14:40

      ...а когда то подавал надежду...Считался очень перспективным...но полюбил лавку Белый Олонаре...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 апреля 2018, 14:01

      Продлят. Иначе будет жесткий дефицит игроков. А вот сезон поиграют с новыми игроками, тогда уже будет не нужен.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 апреля 2018, 13:31

      Да в шею его гнать. При выходе на замену только ухудшает игру команды, а не усиливает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 13 апреля 2018, 13:02

      Надеюсь, и не предложат

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Vickont 13 апреля 2018, 13:23

      Тоже так думаю. Показатели слабенькие. Возможно больше будет
      отдача от молодых игроков из молодёжки ПФК ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > vladimir-7 13 апреля 2018, 14:18

      Однозначно, тем более пример Чалова и Кучаева налицо

      1
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