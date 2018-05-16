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Следующим клубом Миланова может стать софийский ЦСКА

16 мая 2018, 12:33
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Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов, покинувший московский клуб по завершении сезона, может продолжить карьеру на родине. Футболист провел предварительные переговоры с ЦСКА из Софии, информирует Gol.bg.

Тем не менее финансовые требования хавбека могут помешать переходу. Болгарский клуб готов платить игроку максимум 15-20 тысяч евро в месяц, в то время как в России он зарабатывал 30 тысяч в месяц. И это уже с учетом сокращения зарплаты.

Как сообщил менеджер Миланова, интерес к полузащитнику проявляют и другие клубы. По его словам, футболист примет окончательное решение в течение месяца.

Напомним, Миланов защищал цвета московского ЦСКА с 2013 года. В этом месяце у него истек контракт.

Источник: Бомбардир.ру
Европа ЦСКА София Миланов Георгий
Комментарии (1)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526552902
Умудрился даже при кадровом дефиците не стать игроком основы. Гнать в шею.
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