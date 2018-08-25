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    Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

    Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов может вернуться в РПЛ. С болгарином ведут переговоры «Крылья Советов».

    Ранее исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что состав команды в ближайшее время может пополнить известный футболист.

    26-летний футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Провел за московский клуб 148 матчей, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Хавбек покинул армейцев этим летом по истечении срока контракта.

    Источник: Telegram

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    25.08.2018 14:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:53

      сейчас много кого до офиц. объявления будут сватать в Крылья)

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 августа 2018, 18:40

      Если перейдет в КС - это будет как раз команда под его "уровень"

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:21

      Если трансфер состоится ,то для КС это будет усилением.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 августа 2018, 15:55

      Ща и его оьосрут и назовут предателем ))))))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2018, 15:49

      ну да круче только Роналду в Ювентусе

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 25 августа 2018, 15:21

      Ооо это было бы неплохо, хороший игрок. Должен усилить команду. да и в целом вроде состав не плохой у нас подбирается.

      1
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