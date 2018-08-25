Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов может вернуться в РПЛ. С болгарином ведут переговоры «Крылья Советов».

Ранее исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что состав команды в ближайшее время может пополнить известный футболист.

26-летний футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Провел за московский клуб 148 матчей, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Хавбек покинул армейцев этим летом по истечении срока контракта.