И.о. губернатора Самарской области: «В ближайшее время порадуем болельщиков «Крыльев Советов» еще одним известным игроком»

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что состав «Крылья Советов» в ближайшее время может пополнить известный футболист.

После четырех туров «Крылья Советов» располагаются на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В ближайшем матче самарцы встретятся с «Енисеем». Игра состоится в понедельник, 27 августа.

«Сегодня обсудил с тренером «Крыльев Советов» Андреем Валерьевичем Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю, что обновление состава принесeт новое качество игры и новые победы.

Думаю, что порадуем болельщиков ещe одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время», – написал Азаров в Твиттере.