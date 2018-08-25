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  • И.о. губернатора Самарской области: «В ближайшее время порадуем болельщиков «Крыльев Советов» еще одним известным игроком»

И.о. губернатора Самарской области: «В ближайшее время порадуем болельщиков «Крыльев Советов» еще одним известным игроком»

25 августа 2018, 14:04
10

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что состав «Крылья Советов» в ближайшее время может пополнить известный футболист.

После четырех туров «Крылья Советов» располагаются на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В ближайшем матче самарцы встретятся с «Енисеем». Игра состоится в понедельник, 27 августа.

«Сегодня обсудил с тренером «Крыльев Советов» Андреем Валерьевичем Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю, что обновление состава принесeт новое качество игры и новые победы.

Думаю, что порадуем болельщиков ещe одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время», – написал Азаров в Твиттере.

Источник: Twitter
Комментарии (10)
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Parham
1535196736
Макеев!
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BlackMurder
1535200171
Василия Березуцкого или Бесчастных? Мб это Булыкин?
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Фотон
1535200429
Интересно!
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la verdad
1535201364
Я смотрю в самарской области бабло тратить некуда:) А почему решили только болельщиков порадовать? Может учителей, врачей и пенсионеров порадуете???
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zigbert
1535202942
Сапета.
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kykyi
1535203271
Бедный мэр Лондона. скольким же командам ему приходится игроков искать. Со сколькими тренерами встречаться , АПЛ, ШИП, и тд и тп. Или это только наши губеры себя не жалеют, все о народе думают, а там, так себе. дрянь всякая в губерах сидит. Популизм об руку с идиотизмом шагают по стране.
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Axe111
1535205534
Губернатор щебечет о футболе. В Самаре нет же других проблем. У всех работа ОПЛАЧИВАЕМАЯ ДОСТОЙНО! !!! Все счастливы. Ай да губернатор. ..только тут можно такое увидеть. Шок
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DOCTOR PENALTY
1535206776
Кто же это у нас известный среди губернаторов футболист???....
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