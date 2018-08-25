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    И.о. губернатора Самарской области: «В ближайшее время порадуем болельщиков «Крыльев Советов» еще одним известным игроком»

    Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что состав «Крылья Советов» в ближайшее время может пополнить известный футболист.

    После четырех туров «Крылья Советов» располагаются на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В ближайшем матче самарцы встретятся с «Енисеем». Игра состоится в понедельник, 27 августа.

    «Сегодня обсудил с тренером «Крыльев Советов» Андреем Валерьевичем Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды. Рассчитываю, что обновление состава принесeт новое качество игры и новые победы.

    Думаю, что порадуем болельщиков ещe одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время», – написал Азаров в Твиттере.

    Источник: Twitter

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    25.08.2018 14:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 17:19

      Кто же это у нас известный среди губернаторов футболист???....

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 августа 2018, 16:58

      Губернатор щебечет о футболе. В Самаре нет же других проблем. У всех работа ОПЛАЧИВАЕМАЯ ДОСТОЙНО! !!! Все счастливы. Ай да губернатор. ..только тут можно такое увидеть. Шок

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 августа 2018, 16:21

      Бедный мэр Лондона. скольким же командам ему приходится игроков искать. Со сколькими тренерами встречаться , АПЛ, ШИП, и тд и тп.
      Или это только наши губеры себя не жалеют, все о народе думают, а там, так себе. дрянь всякая в губерах сидит.
      Популизм об руку с идиотизмом шагают по стране.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:15

      Сапета.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 26 августа 2018, 10:49

      или Макеев)

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 августа 2018, 15:49

      Я смотрю в самарской области бабло тратить некуда:)
      А почему решили только болельщиков порадовать? Может учителей, врачей и пенсионеров порадуете???

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 15:33

      Интересно!

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 августа 2018, 15:29

      Василия Березуцкого или Бесчастных? Мб это Булыкин?

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 25 августа 2018, 14:32

      Макеев!

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      Рейтинг: +1423

      Parham > KLIM777 25 августа 2018, 16:36

      Евгения Владимировича Макеева - не знаешь?

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