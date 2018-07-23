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    Масалитин: «ЦСКА ждет большая перестройка и непростой сезон»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о сложностях, которые ожидают армейский клуб в предстоящем сезоне из-за больших перемен в составе.

    «Изменения ждут не только оборонительную линию, но и всю среднюю. Думаю, ЦСКА будет лихорадить.

    Ушел Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов... уйти могут Александр Головин и Марио Фернандес... Армейцев ждет большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду все-таки будет лихорадить.

    По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и, отчасти, Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против «Локомотива».

    В любом случае, ЦСКА необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Еще неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички.

    Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА. А вообще, учитывая количество столь заметных изменений, хорошо, что хоть тренерский штаб останется прежним (смеется). Вчера с Виктором Гончаренко был продлен контракт, это позитивная новость», – заявил Масалитин.

    Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.07.2018 07:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 июля 2018, 16:36

      Да, будет лихорадить, и не только их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 10:58

      Армейцам как никогда придется закупаться... причем не "ширпотребом",а игроками под философию своего футбола... лига чемпионов еще на кону . плюс гранеро ушел(вернее,минус)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 июля 2018, 09:43

      В ЦСКА давно намечалось нечто подобное, если бы не финансовые проблемы...можно было обновить состав постепенно, а теперь придется терпеть и стараться. Но ничего, к трудностям нам не привыкать.
      ЦВБП

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 июля 2018, 09:06

      Цска- всегда будет первым !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 июля 2018, 08:39

      Нам не привыкать... Удачи ЦСКА!!!

      7
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 23 июля 2018, 08:29

      Даже прогнозировать трудно какое место с таким составом займут армейцы в этом сезоне.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Dominator777 23 июля 2018, 09:17

      только первое..

      5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > БуРЖуЙ 23 июля 2018, 20:22

      посмотрим,а Буржуин? Свой клуб назови. И ему найдём место..

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > БуРЖуЙ 24 июля 2018, 22:00

      шутка шутке рознь..

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > БуРЖуЙ 25 июля 2018, 14:12

      Ну правильно.Мы же армия.А с армией сам знаешь..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 08:20

      Сезон будет очень сложный, с такими кадровыми потерями ЦСКА ещё не сталкивался, но пройдёт и это... Надо готовиться и не бояться трудностей. Для молодых игроков и новичков предстоящий сезон будет хорошей проверкой и закалкой на будущее.

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