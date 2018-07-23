Масалитин: «ЦСКА ждет большая перестройка и непростой сезон»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о сложностях, которые ожидают армейский клуб в предстоящем сезоне из-за больших перемен в составе.

«Изменения ждут не только оборонительную линию, но и всю среднюю. Думаю, ЦСКА будет лихорадить.

Ушел Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов... уйти могут Александр Головин и Марио Фернандес... Армейцев ждет большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду все-таки будет лихорадить.

По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и, отчасти, Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против «Локомотива».

В любом случае, ЦСКА необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Еще неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички.

Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА. А вообще, учитывая количество столь заметных изменений, хорошо, что хоть тренерский штаб останется прежним (смеется). Вчера с Виктором Гончаренко был продлен контракт, это позитивная новость», – заявил Масалитин.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.