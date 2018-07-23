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Масалитин: «ЦСКА ждет большая перестройка и непростой сезон»

23 июля 2018, 07:57
11

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о сложностях, которые ожидают армейский клуб в предстоящем сезоне из-за больших перемен в составе.

«Изменения ждут не только оборонительную линию, но и всю среднюю. Думаю, ЦСКА будет лихорадить.

Ушел Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов... уйти могут Александр Головин и Марио Фернандес... Армейцев ждет большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду все-таки будет лихорадить.

По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и, отчасти, Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против «Локомотива».

В любом случае, ЦСКА необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Еще неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички.

Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА. А вообще, учитывая количество столь заметных изменений, хорошо, что хоть тренерский штаб останется прежним (смеется). Вчера с Виктором Гончаренко был продлен контракт, это позитивная новость», – заявил Масалитин.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Вернблум Понтус Натхо Бибрас Масалитин Валерий Миланов Георгий Фернандес Марио Головин Александр
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1532323247
Сезон будет очень сложный, с такими кадровыми потерями ЦСКА ещё не сталкивался, но пройдёт и это... Надо готовиться и не бояться трудностей. Для молодых игроков и новичков предстоящий сезон будет хорошей проверкой и закалкой на будущее.
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Dominator777
1532323770
Даже прогнозировать трудно какое место с таким составом займут армейцы в этом сезоне.
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VIPded
1532324372
Нам не привыкать... Удачи ЦСКА!!!
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Dellleone
1532326016
Цска- всегда будет первым !!!
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SunRomeS
1532328181
В ЦСКА давно намечалось нечто подобное, если бы не финансовые проблемы...можно было обновить состав постепенно, а теперь придется терпеть и стараться. Но ничего, к трудностям нам не привыкать. ЦВБП
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84aivengo
1532332695
Армейцам как никогда придется закупаться... причем не "ширпотребом",а игроками под философию своего футбола... лига чемпионов еще на кону . плюс гранеро ушел(вернее,минус)
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Par Mezan
1532353006
Да, будет лихорадить, и не только их.
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