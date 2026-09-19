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Болгария. Первая лига
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Ботев
Георгий Миланов
Статистика
€ 400 тыс
Георгий Миланов - статистика
Ботев
19 февраля 1992 (34), Левски
#17 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Болгария
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Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 8 тур
Арда
2 : 3
04.09.2026
Ботев
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болгария
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Грузия
3 : 0
07.09.2025
Болгария
1' - 67'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Болгария
0 : 3
04.09.2025
Испания
81' - 90'
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