Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2026/2027 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Румыния. Лига I 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012