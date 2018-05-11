«Спорт-Экспресс»: ЦСКА летом может расстаться с восемью игроками

Забыли добавить, что у Мусы аренда заканчивается ))
Ну щенку и набабке деваться не куда, эти и на понижения ЗП пойдут, что бы остаться.
А я ведь осенью говорил, если кони от нигера зимой не избавется, летом будет ж*па!
По информации «Спорт-Экспресса», в летнее трансферное окно ЦСКА, скорее всего, покинет большая группа футболистов.
Как сообщает источник, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо не хотят продлевать истекающие контракты, а хавбеку Георгию Миланову новый договор предложен не был.
Помимо этого, руководство армейцев пока не может достичь договоренности с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими о том, чтобы они провели в составе красно-синих еще один сезон. Очень вероятно, что после завершения нынешнего чемпионата России об окончании игровой карьеры объявит Сергей Игнашевич.
Также пока нет определенности с дальнейшим будущим крайних защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, чьи соглашения также истекают летом.