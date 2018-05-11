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«Спорт-Экспресс»: ЦСКА летом может расстаться с восемью игроками

11 мая 2018, 16:25
24

По информации «Спорт-Экспресса», в летнее трансферное окно ЦСКА, скорее всего, покинет большая группа футболистов.

Как сообщает источник, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо не хотят продлевать истекающие контракты, а хавбеку Георгию Миланову новый договор предложен не был.

Помимо этого, руководство армейцев пока не может достичь договоренности с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими о том, чтобы они провели в составе красно-синих еще один сезон. Очень вероятно, что после завершения нынешнего чемпионата России об окончании игровой карьеры объявит Сергей Игнашевич.

Также пока нет определенности с дальнейшим будущим крайних защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, чьи соглашения также истекают летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Набабкин Кирилл Щенников Георгий Вернблум Понтус Натхо Бибрас Миланов Георгий
Комментарии (24)
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hevbn 28
1526046045
Получается , что для ЦСКА следующий сезон может быть определяющим , если хотя бы половина перечисленных игроков уйдет , то это значит что надо будет делать абсолютно новую команду,а как это делать если ты три года практически не покупаешь игроков , и не потому, что ты не хочешь. Хочется только пожелать успехов команде пройти этот тяжелый момент с наименьшими потерями. Все таки ЦСКА за последние 10-15 лет самый стабильно сильный клуб в стране, не хочется терять его как одного из "флагманов" нашего футбола.
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Чикомас
1526047438
Из основы, можем потерять Верблума...Натхо уже не тот. Братьям, и Игнашевичу, как не крути придется уходить, ежели не сейчас то через год..Тогда надо сохранить Головина, подлечить Дзагоева. Плюс Марио и Игорек..Плюс молодежь перспективная.. Чернов тот же в защиту..Можем создавать новую команду..Понтуса бы удержать..Тогда бы точно прорвались..
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insider_retro
1526047913
Если так всё и случится, то уйдут не просто игроки с указанными фамилиями... Уйдут представители эпохи, о которой многие будут вспоминать с заслуженным достоинством!..
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_Kesh_Suntar_
1526048393
Че вы так радуйтесь,,,, как минимум двое уйдут! Если возьмем 3 место РФПЛ! В стыковые, в классификации в ЛЧ проблемы точно будут! Но ЦСКА в этом году! в УЕФА поднялись 35 месте! Так что топ клубами не встретимся! А если Спартак возьмет 3 место, то им вряд ли пройдут!
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DeStar
1526048564
ну хорошо хоть кучаев, жема и чалов готовы играть, но защита.. надо что-то делать, цска нужны 2 цз искать.. где только?.. хз
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BRO_football
1526048928
Насчёт защитников согласен, их давно пора менять. А вот с уходом иностранной полузащиты можно повременить пару лет. Да им всем уже за тридцать, но по меркам РФПЛ они играют нормально. И самый главный вопрос: Кем заменят? Если в полузащите ЦСКА уже нароботал кое-каких футболистов из молодёжки, то по замене защитников вариантов нет совсем.
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swot1205
1526049883
и будет писдо сик полный
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Аид666
1526050033
а кто играть будет? О_о
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+50/-50
1526051156
Когда-то это должно было случиться. Когда-то основа меняется практически полностью. И появляется возможность "лепить" новую команду. Успеха тренерскому штабу армейцев.
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ufos73
1526053194
Забыли добавить, что у Мусы аренда заканчивается )) Ну щенку и набабке деваться не куда, эти и на понижения ЗП пойдут, что бы остаться. А я ведь осенью говорил, если кони от нигера зимой не избавется, летом будет ж*па!
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