«Спорт-Экспресс»: ЦСКА летом может расстаться с восемью игроками

По информации «Спорт-Экспресса», в летнее трансферное окно ЦСКА, скорее всего, покинет большая группа футболистов.

Как сообщает источник, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо не хотят продлевать истекающие контракты, а хавбеку Георгию Миланову новый договор предложен не был.

Помимо этого, руководство армейцев пока не может достичь договоренности с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими о том, чтобы они провели в составе красно-синих еще один сезон. Очень вероятно, что после завершения нынешнего чемпионата России об окончании игровой карьеры объявит Сергей Игнашевич.

Также пока нет определенности с дальнейшим будущим крайних защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, чьи соглашения также истекают летом.