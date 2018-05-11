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    «Спорт-Экспресс»: ЦСКА летом может расстаться с восемью игроками

    По информации «Спорт-Экспресса», в летнее трансферное окно ЦСКА, скорее всего, покинет большая группа футболистов.

    Как сообщает источник, полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо не хотят продлевать истекающие контракты, а хавбеку Георгию Миланову новый договор предложен не был.

    Помимо этого, руководство армейцев пока не может достичь договоренности с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими о том, чтобы они провели в составе красно-синих еще один сезон. Очень вероятно, что после завершения нынешнего чемпионата России об окончании игровой карьеры объявит Сергей Игнашевич.

    Также пока нет определенности с дальнейшим будущим крайних защитников Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина, чьи соглашения также истекают летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 16:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2018, 18:39

      Забыли добавить, что у Мусы аренда заканчивается ))
      Ну щенку и набабке деваться не куда, эти и на понижения ЗП пойдут, что бы остаться.
      А я ведь осенью говорил, если кони от нигера зимой не избавется, летом будет ж*па!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 мая 2018, 18:05

      Когда-то это должно было случиться. Когда-то основа меняется практически полностью. И появляется возможность "лепить" новую команду. Успеха тренерскому штабу армейцев.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 мая 2018, 17:47

      а кто играть будет? О_о

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 мая 2018, 17:44

      и будет писдо сик полный

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 мая 2018, 17:28

      Насчёт защитников согласен, их давно пора менять.
      А вот с уходом иностранной полузащиты можно повременить пару лет. Да им всем уже за тридцать, но по меркам РФПЛ они играют нормально.
      И самый главный вопрос: Кем заменят? Если в полузащите ЦСКА уже нароботал кое-каких футболистов из молодёжки, то по замене защитников вариантов нет совсем.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 мая 2018, 17:22

      ну хорошо хоть кучаев, жема и чалов готовы играть, но защита.. надо что-то делать, цска нужны 2 цз искать.. где только?.. хз

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > DeStar 11 мая 2018, 19:52

      Кучаев через пол года только выздоровит

      -2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 мая 2018, 17:19

      Че вы так радуйтесь,,,, как минимум двое уйдут! Если возьмем 3 место РФПЛ! В стыковые, в классификации в ЛЧ проблемы точно будут!
      Но ЦСКА в этом году! в УЕФА поднялись 35 месте! Так что топ клубами не встретимся!
      А если Спартак возьмет 3 место, то им вряд ли пройдут!

      6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > mopecekca 12 мая 2018, 12:30

      Ты кто такой свинка? Чем дышишь?

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 11 мая 2018, 17:11

      Если так всё и случится, то уйдут не просто игроки с указанными фамилиями...
      Уйдут представители эпохи, о которой многие будут вспоминать с заслуженным достоинством!..

      9
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 мая 2018, 17:03

      Из основы, можем потерять Верблума...Натхо уже не тот. Братьям, и Игнашевичу, как не крути придется уходить, ежели не сейчас то через год..Тогда надо сохранить Головина, подлечить Дзагоева. Плюс Марио и Игорек..Плюс молодежь перспективная.. Чернов тот же в защиту..Можем создавать новую команду..Понтуса бы удержать..Тогда бы точно прорвались..

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2018, 16:59

      Если займем второе место, нужно будет много игроков покупать

      2
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