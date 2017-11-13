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  • Миланов в конце декабря обсудит с ЦСКА вопрос продления контракта

Миланов в конце декабря обсудит с ЦСКА вопрос продления контракта

13 ноября 2017, 14:23
8

Агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирчо Димитров не исключил, что его клиент в конце декабря подпишет новый контракт с клубом. Сам футболист хотел бы и дальше выступать за армейцев.

«Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе армейцев.

Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва в чемпионате и все обсудить в спокойной обстановке», – сказал агент.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (8)
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bset
1510574212
Да что он обсудит? Не будут с ним продлевать контракт. Ничего полезного на поле не делает. Та же молодежь больше работы полезной выполняет.
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shahor
1510576103
Миланов в нынешнем состоянии довольно посредственно выступает.На фоне того же Тошича,с которым контракт не был продлён,вообще игрок ни о чём.На мой взгляд,армейцы абсолютно ничего не потеряют,если не продлят контракт с Милановым.
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Чермындыр
1510580427
Миланов умеет только падать при каждом стыке и корчиться по 10 минут на поле, будто ему по ногам кувалдой дали. Вообще бесполезный игрок. Лучше бы Тошича оставили, а не его
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SunRomeS
1510581467
Лишний груз. Я, думаю, все поняли.
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Dominator777
1510582120
В Партизан его спихнуть надо, может там Тошич научит его играть.
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ALEX ML
1510587366
все зависит от выхода в лч групповой или ещё 2 варианта ЛЕ и домой
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Konb48
1510589532
Лучше пусть кого-нибудь подпишут. Миланов очень сильно сбавил. Какие могут быть разговоры после его игры в кубке России!
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Lester84
1510604699
Беспонтовый футболист. Даже выходя с банки тольком никакой пользы не приносит. Лучше вместо него кого-то подписать
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