Миланов в конце декабря обсудит с ЦСКА вопрос продления контракта

Агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирчо Димитров не исключил, что его клиент в конце декабря подпишет новый контракт с клубом. Сам футболист хотел бы и дальше выступать за армейцев.

«Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе армейцев.

Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва в чемпионате и все обсудить в спокойной обстановке», – сказал агент.