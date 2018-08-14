Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может вернуться в РПЛ

Футбольный агент Мирчо Димитров, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что болгарин может вернуться в РПЛ. Тем не менее приоритетным продолжением карьеры для футболиста является переход в европейский клуб.

«Знаю, что он находится в Болгарии, ищет команду в Европе. Мы с Георгием договорились, что я помогу ему только с российскими вариантами. Сейчас, наверное, он общается с другими агентами. Если до конца месяца он не найдeт команды за рубежом, то, возможно, вернeтся в Россию.

У меня уже есть для него варианты. Но он сейчас хочет в Европу, так что я ему не мешаю. Георгий усердно тренируется даже без команды, поддерживает форму. На отдых ему ещe очень рано» – сказал Димитров.

Миланов защищал цвета ЦСКА с 2013 до 2018 год. За это время хавбек провел за московский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Нынешним лето он покинул армейцев по истечении срока контракта.