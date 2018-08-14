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Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может вернуться в РПЛ

14 августа 2018, 15:45
4

Футбольный агент Мирчо Димитров, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что болгарин может вернуться в РПЛ. Тем не менее приоритетным продолжением карьеры для футболиста является переход в европейский клуб.

«Знаю, что он находится в Болгарии, ищет команду в Европе. Мы с Георгием договорились, что я помогу ему только с российскими вариантами. Сейчас, наверное, он общается с другими агентами. Если до конца месяца он не найдeт команды за рубежом, то, возможно, вернeтся в Россию.

У меня уже есть для него варианты. Но он сейчас хочет в Европу, так что я ему не мешаю. Георгий усердно тренируется даже без команды, поддерживает форму. На отдых ему ещe очень рано» – сказал Димитров.

Миланов защищал цвета ЦСКА с 2013 до 2018 год. За это время хавбек провел за московский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Нынешним лето он покинул армейцев по истечении срока контракта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (4)
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Ubuntu
1534251427
Обидно за него. Вроде талантливый, но пять лет лавку полировал
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vladimir-7
1534254135
За 5 лет ничего особенного не показал, может быть в Анжи, там тепло и на ужин макароны дают.
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cska-62
1534258671
Слишком авансов много ему раздавали. Ну, а так - годен выйти на замену и подержать мяч... И на поле полежать при практически любом падении. Наша высшая лига - не для него. Однозначно! И другим он уже не станет.
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