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    Экс-полузащитник ЦСКА Миланов может вернуться в РПЛ

    Футбольный агент Мирчо Димитров, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что болгарин может вернуться в РПЛ. Тем не менее приоритетным продолжением карьеры для футболиста является переход в европейский клуб.

    «Знаю, что он находится в Болгарии, ищет команду в Европе. Мы с Георгием договорились, что я помогу ему только с российскими вариантами. Сейчас, наверное, он общается с другими агентами. Если до конца месяца он не найдeт команды за рубежом, то, возможно, вернeтся в Россию.

    У меня уже есть для него варианты. Но он сейчас хочет в Европу, так что я ему не мешаю. Георгий усердно тренируется даже без команды, поддерживает форму. На отдых ему ещe очень рано» – сказал Димитров.

    Миланов защищал цвета ЦСКА с 2013 до 2018 год. За это время хавбек провел за московский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Нынешним лето он покинул армейцев по истечении срока контракта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2018 15:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2018, 17:57

      Слишком авансов много ему раздавали. Ну, а так - годен выйти на замену и подержать мяч... И на поле полежать при практически любом падении. Наша высшая лига - не для него. Однозначно! И другим он уже не станет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2018, 16:42

      За 5 лет ничего особенного не показал, может быть в Анжи, там тепло и
      на ужин макароны дают.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > vladimir-7 14 августа 2018, 16:56

      Там хлеб с мазиком

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 августа 2018, 15:57

      Обидно за него. Вроде талантливый, но пять лет лавку полировал

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