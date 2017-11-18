Пономарев – о травмах ЦСКА: «Березуцкого жалко, а Миланов – ничего страшного, обойдемся»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о победе московских армейцев над «СКА-Хабаровском» (4:2) в гостевом матче 17-го тура РФПЛ. Также специалист прокомментировал травмы, полученные в Хабаровске защитником Алексеем Березуцким и полузащитником Георгием Милановым.

«СКА-Хабаровск» же на последнем месте сейчас идет, они прямые претенденты на вылет. Победы ЦСКА стоило ожидать, но далеко все-таки туда летать. Далеко и дорого для команд. Я не знаю, какой смысл был вытягивать СКА, чтобы они в высшей лиге играли. Тем более там 18 градусов мороза, а они в футбол играют. Ну что это за безобразие? Просто издевательство над футболом. Почему-то финны играют по старой схеме, в Норвегии тоже, а мы, видите ли, к европейцам ближе.

Стоило ли Виктору Гончаренко вести в Хабаровск основной состав? Раньше же тоже был зимний футбол, и нормально играли. Ничего страшного. Нормально. Тем более там поле с подогревом, мягкое. Такая «подушечка» получается, как будто в бассейне с подогревом. Нет так холодно, как на улице.

Что касается полученных травм Алексеем Березуцким и Георгием Милановым, то Лешку жалко. А Миланов – ничего страшного, обойдeмся.

У московских армейцев состав хороший был, боевой. Здорово, что выиграли. Молодцы. Понтус разыгрался – красавчик. Почувствовали уверенность перед «Бенфикой». 22 ноября в Москве, думаю, тоже уже подморозит, градусов пять-семь будет. Ну ничего, это неплохо. Сегодня тренировка была хорошая. Я надеюсь, что с «Бенфикой» отлично проведем матч. Команда хорошо идет сейчас, футболисты приобрели уверенность. Мне нравятся они в последнее время. Чувствуется, что ребята воспрянули духом, а то какое-то упадническое настроение было», – сказал Пономарев.