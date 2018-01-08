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    Миланов: «Очень счастлив в ЦСКА, но я должен понять, чего хочет клуб»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью БНТ поделился планами на будущее, заявив, что счастлив в армейском клубе и готов выступать за него в течение многих лет.

    Контракт болгарина с красно-синим истекает в июне.

    – Что бы вы хотели, чтобы произошло с вами в 2018 году?

    – В первую очередь я хочу быть здоровым, чтобы вокруг меня все было хорошо. До сих пор не знаю, где продолжу свою карьеру. Это является одним из главных вопросов в 2018 году.

    – После четырех с половиной лет, проведенных в ЦСКА, не возникло ли у вас ощущения, что эта команда вам не подходит?

    – Нет, для меня это команда моего сердца, потому что это первая зарубежная команда, за которую я выступаю. В Москве я чувствую себя как дома. Я действительно очень счастлив в ЦСКА. В январе мне будут поступать звонки, поскольку я интересен довольно многим командам из других стран. Но для начала хочу провести беседу с руководством армейцев, чтобы понять, чего они хотят, и чтобы они поняли, чего хочу я. Конечно, если переговоры пройдут хорошо, то почему бы не продолжить играть в ЦСКА еще много лет? Конечно, игрок не может быть счастлив, если ему достается немного времени на поле, но на то есть различные причины.

    – Ваш приоритет – подписать новый контракт с ЦСКА или попробовать свои силы в Европе?

    – Это палка о двух концах. Я надеюсь принять наиболее правильное решение. Не могу сказать сейчас на 100 процентов. У меня есть желание играть в ЦСКА, и я говорю это не просто так, чтобы это прочитали в России. Я люблю этот клуб как родной. Меня все устраивает здесь, кроме небольшого количества игрового времени в прошлом году. И президент, и тренеры – все меня очень уважают. Не исключаю варианта, что продолжу карьеру в ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 8 января 2018, 18:43

      Сейчас трудно сказать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 17:17

      Миланов:"Я люблю этот клуб как родной."

      Молодец Георгий, респект и уважуха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 января 2018, 17:15

      Да, Бомбардир до сих пор не усвоил, что ЦСКА в Москве и она находится в Европе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      ZиZу > vladimir-7 8 января 2018, 21:46

      Москва это не Европа как бы)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ZиZу 9 января 2018, 09:21

      Это западные политиканы так считают, а до Урала всё Европа.

      0
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      Рейтинг: +28

      ZиZу > vladimir-7 9 января 2018, 21:44

      не смеши))))

      0
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