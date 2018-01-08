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  • Миланов: «Очень счастлив в ЦСКА, но я должен понять, чего хочет клуб»

Миланов: «Очень счастлив в ЦСКА, но я должен понять, чего хочет клуб»

8 января 2018, 16:43
6

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью БНТ поделился планами на будущее, заявив, что счастлив в армейском клубе и готов выступать за него в течение многих лет.

Контракт болгарина с красно-синим истекает в июне.

– Что бы вы хотели, чтобы произошло с вами в 2018 году?

– В первую очередь я хочу быть здоровым, чтобы вокруг меня все было хорошо. До сих пор не знаю, где продолжу свою карьеру. Это является одним из главных вопросов в 2018 году.

– После четырех с половиной лет, проведенных в ЦСКА, не возникло ли у вас ощущения, что эта команда вам не подходит?

– Нет, для меня это команда моего сердца, потому что это первая зарубежная команда, за которую я выступаю. В Москве я чувствую себя как дома. Я действительно очень счастлив в ЦСКА. В январе мне будут поступать звонки, поскольку я интересен довольно многим командам из других стран. Но для начала хочу провести беседу с руководством армейцев, чтобы понять, чего они хотят, и чтобы они поняли, чего хочу я. Конечно, если переговоры пройдут хорошо, то почему бы не продолжить играть в ЦСКА еще много лет? Конечно, игрок не может быть счастлив, если ему достается немного времени на поле, но на то есть различные причины.

– Ваш приоритет – подписать новый контракт с ЦСКА или попробовать свои силы в Европе?

– Это палка о двух концах. Я надеюсь принять наиболее правильное решение. Не могу сказать сейчас на 100 процентов. У меня есть желание играть в ЦСКА, и я говорю это не просто так, чтобы это прочитали в России. Я люблю этот клуб как родной. Меня все устраивает здесь, кроме небольшого количества игрового времени в прошлом году. И президент, и тренеры – все меня очень уважают. Не исключаю варианта, что продолжу карьеру в ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1515420939
Да, Бомбардир до сих пор не усвоил, что ЦСКА в Москве и она находится в Европе.
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Великий ЦСКА Москва
1515421070
Миланов:"Я люблю этот клуб как родной." Молодец Георгий, респект и уважуха!
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Obi Wan
1515426187
Сейчас трудно сказать...
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