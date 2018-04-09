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    Миланов: «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что у футболистов лондонского «Арсенала» мотивация в Лиге Европы выше, чем у российской команды.

    Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет в Москве в ближайший четверг.

    – Понимали, что в Лондоне нам будет крайне сложно. Думаю, не легче будет и в ответной игре. «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы, ведь для них это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    В этом сезоне ЦСКА впервые с 2012 года сыграл в весенней стадии еврокубков. Насколько это усложнило процесс подготовки к возобновлению сезона?

    – Для каждого футболиста хорошо, когда играешь два раза в неделю, так как проводишь меньше тяжелых тренировок. Так что, думаю, для нас это плюс.

    Источник: Известия

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    09.04.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 апреля 2018, 12:53

      ну как обычно"нахрена нам бодаться если уже проиграли"

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