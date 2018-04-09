Миланов: «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что у футболистов лондонского «Арсенала» мотивация в Лиге Европы выше, чем у российской команды.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА завершился со счетом 4:1. Ответная встреча пройдет в Москве в ближайший четверг.

– Понимали, что в Лондоне нам будет крайне сложно. Думаю, не легче будет и в ответной игре. «Арсенал» крайне мотивирован выиграть Лигу Европы, ведь для них это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

– В этом сезоне ЦСКА впервые с 2012 года сыграл в весенней стадии еврокубков. Насколько это усложнило процесс подготовки к возобновлению сезона?

– Для каждого футболиста хорошо, когда играешь два раза в неделю, так как проводишь меньше тяжелых тренировок. Так что, думаю, для нас это плюс.