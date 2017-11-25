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  • Игнашевич заявил, что в переломах Алексея Березуцкого и Миланова, полученных в Хабаровске, виновата погода

Игнашевич заявил, что в переломах Алексея Березуцкого и Миланова, полученных в Хабаровске, виновата погода

25 ноября 2017, 14:53
14

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обвинил холодную погоду в травмах защитника команды Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова, полученные в выездном матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:2).

Напомним, как у россиянина, так и у болгарина был диагностирован перелом малоберцовой кости.

«Я не играл матч в Хабаровске, сидел на лавке. Очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою, он привез специально для меня. Было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие.

Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы…это хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, поэтому им чуть проще в этом смысле: у них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим, да», – сказал Игнашевич.

Ранее сообщалось, что срок восстановления обоих игроков составит около трех месяцев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск Березуцкий Алексей Игнашевич Сергей Миланов Георгий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dendiesel
1511611187
Погода не виновата, но внесла свои коррективы!
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Tostao
1511611411
Помниться, что на ряду с Прядкиным, Миллером, товарищ Гинер был ярым приверженцом зимних забав и перехода на новую систему. Вот и результат.
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Сильвербой
1511612929
Это не погода заставляет игроков выходить на поле! Чиновникам надо говорить "спасибо"!
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RedWhiteFans2
1511613264
Нельзя играть профессионально при температуре ниже 7 градусов. Это бред и Хабаровску нужно строить крытый стадион или играть там с якутами и нанайцами в своём чемпионате.
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Joko21
1511614570
и кому после таких матчей хорошо? Кому вообще нужны такие матчи? -2 игрока из обоймы. А для кого-то это просто "принципиальный момент" проведения игры
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XaXatyn
1511616135
Не дай бог кому то травму получить в предстоящем матче в Хабаровске !
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truded
1511621402
виновата не погода, а спортивные функционеры, давшие "добро" на проведение матчей в таких условиях. Самое неприятное, что команда хозяев играет постоянно при такой погоде, а нежные-расжиревшие столичные команды ноют, что один раз придется играть на холоде. Почему никто не вспоминает игроков СКА-Хабаровск?
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slavа0508
1511621789
У нас везде нужны крытые стадионы,,,,,но почему то все новые стадики которые построили и строятся без крыш,кроме Питера,,,,Но возможно просто денег нет на крытые стадики,,,Питер конечно,,,,,себе сейчас может всё позволить,,пока Вова у власти а остальные наверное нет
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sochi-2013
1511631085
Семин пытался позаботиться о игроках, так на него "всех собак спустили"! Мол всем похе.у, а ты самый умный?
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nemolod
1511636750
Еще непонятно,почему матчи в Хабаровске проводятся так поздно,ведь с заходом солнца температура начинает резко снижаться,можно же начинать играть часа на два раньше? (И зрители на стадионе не так быстро будут мерзнуть)
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