Игнашевич заявил, что в переломах Алексея Березуцкого и Миланова, полученных в Хабаровске, виновата погода

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обвинил холодную погоду в травмах защитника команды Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова, полученные в выездном матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:2).

Напомним, как у россиянина, так и у болгарина был диагностирован перелом малоберцовой кости.

«Я не играл матч в Хабаровске, сидел на лавке. Очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою, он привез специально для меня. Было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие.

Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы…это хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, поэтому им чуть проще в этом смысле: у них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим, да», – сказал Игнашевич.

Ранее сообщалось, что срок восстановления обоих игроков составит около трех месяцев.