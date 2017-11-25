Миланов попрощался с Москвой

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов покинул Москву. Вчера болгарин вылетел рейсом из столичного аэропорта Шереметьево.

Напомним, 25-летний игрок больше не поможет армейцам в этом году по причине перелом левой малоберцовой кости, полученного в матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (4:2).

«До свидания, Москва, но лишь на время. До января осталось немного, тогда я вернусь еще сильнее, чем когда-либо! Спасибо всем болельщикам ЦСКА за классную поддержку в это трудное для меня время. Вы лучшие фанаты, я всегда знал, что для меня будет честью играть за вас.

Всем моим товарищам по команде: парни, я уверен, что вы знаете, как добиться того, чего я жду от вас, -выиграть все следующие матчи! Я с вами всем духом и сердцем, скрещиваю пальцы перед следующими матчами. Увидимся очень скоро! ЦСКА всегда будет первым!» – написал Миланов на своей странице в инстаграме.

В текущем сезоне Миланов принял участие в 17-ти встречах, не отметившись результативными действиями.