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Миланов попрощался с Москвой

25 ноября 2017, 12:41
18

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов покинул Москву. Вчера болгарин вылетел рейсом из столичного аэропорта Шереметьево.

Напомним, 25-летний игрок больше не поможет армейцам в этом году по причине перелом левой малоберцовой кости, полученного в матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (4:2).

«До свидания, Москва, но лишь на время. До января осталось немного, тогда я вернусь еще сильнее, чем когда-либо! Спасибо всем болельщикам ЦСКА за классную поддержку в это трудное для меня время. Вы лучшие фанаты, я всегда знал, что для меня будет честью играть за вас.

Всем моим товарищам по команде: парни, я уверен, что вы знаете, как добиться того, чего я жду от вас, -выиграть все следующие матчи! Я с вами всем духом и сердцем, скрещиваю пальцы перед следующими матчами. Увидимся очень скоро! ЦСКА всегда будет первым!» – написал Миланов на своей странице в инстаграме.

В текущем сезоне Миланов принял участие в 17-ти встречах, не отметившись результативными действиями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (18)
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shurik45
1511603577
Здоровья тебе Жора . Скорейшего выздоровления.
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DOCTOR PENALTY
1511604350
Поправляйся Георгий, береги собачку.
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_Evgen_57
1511604421
эдоровья
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Alex ostrov
1511605135
Здоровья!!! А чего на бизнес класс денег зажал???
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4e4eH
1511606173
Здоровья тебе, Жора. Скамейка пустеет(((( печально
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magistr333
1511606201
скоро Ганчар сам на поле выходить будет...МДАААААА...
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Томь вперёд
1511607311
Всё меньше и меньше игроков у армейцев... Здоровья!
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84aivengo
1511608334
мне бы так с улыбкой о лирике 3.14 здеть....
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батог
1511610554
Выздоравливай, Жора!! Собачка классная!!!
Ответить
falanor
1511623927
омг вот обязательно было эту собачку на фото показывать? ты же нормальным мужиком должен быть а фоткаешься со шпицом или что это такое...... тебе что 15 лет или ты телочка которую интересуют тока ее фотки в инстаграмме ? нравятся животные - так заведи себе нормальную собаку - овчарку или хаски или что то такое..... просто позор какой то. перед вылетом наверное в одно салоне делали маникюр ему и его собачке
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