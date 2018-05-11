Sport24: ЦСКА сократит зарплаты футболистам, у которых истекают контракты

По информации Sport24, ЦСКА намерен сократить зарплаты некоторым футболистам. В первую очередь, речь идет об игроках, чьи контракты подходят к концу. В ближайшее время футболистов проинформируют о том, что им будут предложены соглашения на менее выгодных финансовых условиях.

В июне истекают договоры у защитников Георгия Щенникова, Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, а также полузащитников Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Георгия Миланова. Сообщается, что последнему, вероятно, армейцы не будут предлагать новый контракт