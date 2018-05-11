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  • Sport24: ЦСКА сократит зарплаты футболистам, у которых истекают контракты

Sport24: ЦСКА сократит зарплаты футболистам, у которых истекают контракты

11 мая 2018, 13:10
19

По информации Sport24, ЦСКА намерен сократить зарплаты некоторым футболистам. В первую очередь, речь идет об игроках, чьи контракты подходят к концу. В ближайшее время футболистов проинформируют о том, что им будут предложены соглашения на менее выгодных финансовых условиях.

В июне истекают договоры у защитников Георгия Щенникова, Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, а также полузащитников Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Георгия Миланова. Сообщается, что последнему, вероятно, армейцы не будут предлагать новый контракт

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Щенников Георгий Вернблум Понтус Натхо Бибрас Миланов Георгий
Комментарии (19)
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Shogun
1526034007
Насколько зная с Щенниковым продлен будет на 2 года и с евреем на год, а с болгарином контракт действует до 31 декабря, также на год продлен будет с Понтусом, Игнашевич точно уходит в июне, а братьями темно пока
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Боцман59rus
1526034048
а щенников чем не угодил? ..от комбарова в спартаке не знают как избавиться - стасик его в расширенный список, про камболова, немца и граната -вообще молчу ...в сравнении с ними жорик просто бог, какие ему менее выгодные условия?
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prezent2017
1526037203
Кто играть-то будет задарма?
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Чикомас
1526037872
Понтус-хребет команды, если его не удержат, то Гинер- му..ак. Щенников, тоже не последний игрок, забивать даже начал. Надо оставлять, учитывая что слева,нет нормальных защитников..
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bset
1526042591
Веселый следующий сезон намечается. Наверное, до полуфинала ЛЧ дойдем. А то и до финала.
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vovan55
1526042936
ну да, наиграем в следующем сезоне...чистку надо проводить, но с умом...
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mnb 95
1526046186
Что то слишком много сразу.
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Бухбух
1526066469
А разве так можно ? Вроде как в контрактах четко прописана сумма ЗП. Это типа - чем больше играешь за клуб - тем меньше получаешь.
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