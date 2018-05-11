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    Sport24: ЦСКА сократит зарплаты футболистам, у которых истекают контракты

    По информации Sport24, ЦСКА намерен сократить зарплаты некоторым футболистам. В первую очередь, речь идет об игроках, чьи контракты подходят к концу. В ближайшее время футболистов проинформируют о том, что им будут предложены соглашения на менее выгодных финансовых условиях.

    В июне истекают договоры у защитников Георгия Щенникова, Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича, а также полузащитников Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Георгия Миланова. Сообщается, что последнему, вероятно, армейцы не будут предлагать новый контракт

    Источник: Sport24

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    11.05.2018 13:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 мая 2018, 22:21

      А разве так можно ? Вроде как в контрактах четко прописана сумма ЗП. Это типа - чем больше играешь за клуб - тем меньше получаешь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Бухбух 12 мая 2018, 10:28

      Речь о новых контрактах.

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 11 мая 2018, 16:43

      Что то слишком много сразу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 мая 2018, 15:48

      ну да, наиграем в следующем сезоне...чистку надо проводить, но с умом...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vovan55 11 мая 2018, 17:23

      не чистку, а омолаживание состава

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2018, 15:43

      Веселый следующий сезон намечается. Наверное, до полуфинала ЛЧ дойдем. А то и до финала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 мая 2018, 14:24

      Понтус-хребет команды, если его не удержат, то Гинер- му..ак. Щенников, тоже не последний игрок, забивать даже начал. Надо оставлять, учитывая что слева,нет нормальных защитников..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:13

      Кто играть-то будет задарма?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 13:20

      а щенников чем не угодил? ..от комбарова в спартаке не знают как избавиться - стасик его в расширенный список, про камболова, немца и граната -вообще молчу ...в сравнении с ними жорик просто бог, какие ему менее выгодные условия?

      4
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      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > Боцман59rus 11 мая 2018, 13:27

      Кудряшов-Гранат и Камболов это реально лучшее что есть в россии из цз!

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Боцман59rus 11 мая 2018, 13:28

      Да это же БОМБАРДИР и вот оригинал статьи

      ЦСКА в ближайшее время проинформирует некоторых футболистов команды, что им будут предложены новые контракты на пониженных финансовых условиях, сообщает Sport24.

      По информации издания, в основном такое решение коснётся игроков «армейцев», у которых по окончании нынешнего сезона истекают контракты. Среди них защитники Георгий Щенников, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, а также полузащитники Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Георги Миланов, которому, как ожидается, клуб не станет предлагать продлевать соглашение. Также команду покинет нападающий Ахмед Муса, у которого истекает арендный договор.

      Короче итог такой совсеми продлят, кроме Миланова и зимой он уходит

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Гуус 11 мая 2018, 13:34

      у нас тренер говно, так что по игрокам не вижу смысла спорить.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > Боцман59rus 11 мая 2018, 13:37

      Хоть в этом Я могу с тобой согласится и даже + поставлю! черчес иуда!

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Shogun 11 мая 2018, 13:38

      Другие источники сообщают что продлить контракты не хотят или не могут с Понтусом Вернблумом и Милановым, и они покинут команду летом, по шведу говорят что он уже покинул расположение команды ввиду травмы

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 11 мая 2018, 17:30

      С Щенниковым контракт продлят, премиальными сравняют ЗП

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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 мая 2018, 13:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Насколько зная с Щенниковым продлен будет на 2 года и с евреем на год, а с болгарином контракт действует до 31 декабря, также на год продлен будет с Понтусом, Игнашевич точно уходит в июне, а братьями темно пока

      -12
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      Рейтинг: +102

      Shogun > orechyn 11 мая 2018, 14:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      От туда

      -15
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