Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миланова заявил, что игрок готов продлить контракт с ЦСКА, если поступит такое предложение

Агент Миланова заявил, что игрок готов продлить контракт с ЦСКА, если поступит такое предложение

15 января 2018, 16:20
4

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что его клиент хочет продолжить выступления за армейцев и готов подписать контракт, если ему поступит такое предложение. При этом, по словам Димитрова, руководство московского клуба пока не связывалось с ним по вопросу нового соглашения болгарина.

Напомним, действующий договор 25-летнего игрока с красно-синими рассчитан до июня этого года.

– Пока нет новостей, ЦСКА еще не выходил на меня. Сами понимаете, что Георгию нужно пройти три сбора. И когда чемпионат начнется, тогда можно будет беседовать на тему нового контракта.

– Что сам Миланов говорит? Не переживает из-за этой ситуации?

– Конечно, волнуется. Но у него еще полгода контракта, он полностью его отрабатывает. Если вдруг нам предложат новое соглашение, то он его подпишет. Георгий хочет остаться в ЦСКА. Больше сказать нечего.

– Другие клубы уже выходили на Миланова?

– Пока не могу это прокомментировать. Да и не зачем? Ведь если ЦСКА предложит контракт, он останется. Будем ждать.

В нынешнем сезоне Миланов принял участие в 17-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1516023267
Едва-ли Г. Миланову предложат новый контракт в ЦСКА, так, что Георгию нужно прорабатывать (параллельно) вопрос нового контракта с др. клубом.
Ответить
Чикомас
1516025624
Был бы был нужен, не подписывали бы Бистровича. Наверняка вместо него или вместо Натхо брали. Хотя Натхо, в этом сезоне, был не плох. Я бы его еще на годик оставил, вместо сдувшегося Миланова...
Ответить
Kulimen
1516027014
Жаль конечно, но за 4 с половиной года он так ничего и не показал. Средний игрок для скамейки, никакого усиления при замене.
Ответить
Lester84
1516028326
Такое ощущение, что я аналогичную новость читал уже раза 3 за последний месяц
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
8
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+