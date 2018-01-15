Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Миланова заявил, что игрок готов продлить контракт с ЦСКА, если поступит такое предложение

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что его клиент хочет продолжить выступления за армейцев и готов подписать контракт, если ему поступит такое предложение. При этом, по словам Димитрова, руководство московского клуба пока не связывалось с ним по вопросу нового соглашения болгарина.

    Напомним, действующий договор 25-летнего игрока с красно-синими рассчитан до июня этого года.

    – Пока нет новостей, ЦСКА еще не выходил на меня. Сами понимаете, что Георгию нужно пройти три сбора. И когда чемпионат начнется, тогда можно будет беседовать на тему нового контракта.

    – Что сам Миланов говорит? Не переживает из-за этой ситуации?

    – Конечно, волнуется. Но у него еще полгода контракта, он полностью его отрабатывает. Если вдруг нам предложат новое соглашение, то он его подпишет. Георгий хочет остаться в ЦСКА. Больше сказать нечего.

    – Другие клубы уже выходили на Миланова?

    – Пока не могу это прокомментировать. Да и не зачем? Ведь если ЦСКА предложит контракт, он останется. Будем ждать.

    В нынешнем сезоне Миланов принял участие в 17-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2018 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 января 2018, 17:58

      Такое ощущение, что я аналогичную новость читал уже раза 3 за последний месяц

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 января 2018, 17:36

      Жаль конечно, но за 4 с половиной года он так ничего и не показал. Средний игрок для скамейки, никакого усиления при замене.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 января 2018, 17:13

      Был бы был нужен, не подписывали бы Бистровича. Наверняка вместо него или вместо Натхо брали. Хотя Натхо, в этом сезоне, был не плох. Я бы его еще на годик оставил, вместо сдувшегося Миланова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 января 2018, 16:34

      Едва-ли Г. Миланову предложат новый контракт в ЦСКА, так, что Георгию
      нужно прорабатывать (параллельно) вопрос нового контракта с др. клубом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11