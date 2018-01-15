Агент Миланова заявил, что игрок готов продлить контракт с ЦСКА, если поступит такое предложение

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, заявил, что его клиент хочет продолжить выступления за армейцев и готов подписать контракт, если ему поступит такое предложение. При этом, по словам Димитрова, руководство московского клуба пока не связывалось с ним по вопросу нового соглашения болгарина.

Напомним, действующий договор 25-летнего игрока с красно-синими рассчитан до июня этого года.

– Пока нет новостей, ЦСКА еще не выходил на меня. Сами понимаете, что Георгию нужно пройти три сбора. И когда чемпионат начнется, тогда можно будет беседовать на тему нового контракта.

– Что сам Миланов говорит? Не переживает из-за этой ситуации?

– Конечно, волнуется. Но у него еще полгода контракта, он полностью его отрабатывает. Если вдруг нам предложат новое соглашение, то он его подпишет. Георгий хочет остаться в ЦСКА. Больше сказать нечего.

– Другие клубы уже выходили на Миланова?

– Пока не могу это прокомментировать. Да и не зачем? Ведь если ЦСКА предложит контракт, он останется. Будем ждать.

В нынешнем сезоне Миланов принял участие в 17-ти матчах, не совершив ни одного результативного действия.